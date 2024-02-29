Erzurum’da iki sakat var

ERZURUM KULÜBÜ AÇIKLADI

Transfer tahtası kapalı olmasına, 3 puanı silinmesine rağmen ligde Play-Off umudunu sürdüren Erzurumspor FK’da yarınki Kocaelispor maçı öncesinde iki önemli eksik bulunuyor. sakat durumda olan savunmanın önemli ismi Mustafa Akbaş ve Mikhail Rosheuvel’in tedavileri sürüyor. Mavi beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Mustafa Akbaş’ın yapılan tetkikler sonucunda sol hamstrin kas grubu, biceps femoris kası gövdesinde 2. derece kanama ve kısmi yırtık, Mikhail Rosheuvel’in sol diz iç yan bağında zorlanma ve medial menisküs ön boynuzunda ödem tespit edildiği belirtildi. İki futbolcunun da yarınki maçta oynaması beklenmiyor