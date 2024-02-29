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- Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kazanarak 9.193,69 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı mask
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 131,33 puan artarken, toplam işlem hacmi 145,6 milyar lira oldu.


Bankacılık endeksi yüzde 1,35, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 5,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, tek gerileyen ise yüzde 0,81 ile metal ana sanayi oldu.

Bugün açıklanan verilere göre ABD'de kişisel tüketim harcamaları ocakta beklentiler dahilinde aylık bazda yüzde 0,2 artış kaydetti.

ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde beklentilere paralel olarak aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 2,8 arttı.

Endeksteki değişim yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük artış olarak kayıtlara geçti.

Analistler, ABD'de açıklanan verilerin ardından Fed'in faiz indirimlerine yılın ikinci çeyreğinde başlayabileceğine yönelik beklentilerin güçlendiğini belirtti.

Yarın yurt içinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Japonya'da işsizlik oranı, ABD'de inşaat harcamaları ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.200 ve 9.300 puanın direnç, 9.000 ve 8.900 seviyelerinin ise destek olarak öne çıktığını kaydetti.

Kaynak: AA

# ABD, Enflasyon

29 Şub 2024 - 18:38 - Ekonomi --- Okunma

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