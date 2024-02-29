Taraftarımıza 400 kişilik kontenjan

Yaklaşık 20 bin kapasitesi bulunan Kazım Karabekir Stadı’nda misafir takım taraftarı için 400 kişilik yer ayrıldı. Her deplasmanda takımlarının yanında olan Hodri Meydan Taraftar Grubu yaklaşık 1100 km uzaklıkta bulunan Erzurum’a yine kalabalık grupta gitme hazırlığı yapıyor. Kaç otobüsün kaldırılacağı, hareket yeri ve saatiyle ilgili dernekten bugün bilgilendirme yapılması bekleniyor.