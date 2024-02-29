Kaldırım değil otopark!

Yayaların kaldırımları asla kullanamadığı bölge ile ilgili vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Plazanın çevresindeki kaldırımlardan bir insanın yürümesi imkansız. Hepimiz kaldırımın önünden araç yolundan yürümek zorunda kalıyoruz. Özellikle kaldırıma park eden araçların tekrar yola girmeye çalıştıkları sırada arkada geçen çocuklar çok büyük risk altında oluyor. Geri geri çıkan araçlar çocukları görmüyor ve birkaç kez kaza riski atlatıldı. Aynı zamanda geri geri çıkan araçlar trafik akışını da engelliyor ve sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Yetkililerin kaldırıma park eden araçlarla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Bu araçlara gerekli cezanın kesilmesi gerekiyor” dedi.