Kaldırım değil otopark!

Yayaların kaldırımları asla kullanamadığı bölge ile ilgili vatandaşların şikayeti var. Vatandaşlar, “Plazanın çevresindeki kaldırımlardan bir insanın yürümesi imkansız. Hepimiz kaldırımın önünden araç yolundan yürümek zorunda kalıyoruz. Özellikle kaldırıma park eden araçların tekrar yola girmeye çalıştıkları sırada arkada geçen çocuklar çok büyük risk altında oluyor. Geri geri çıkan araçlar çocukları görmüyor ve birkaç kez kaza riski atlatıldı. Aynı zamanda geri geri çıkan araçlar trafik akışını da engelliyor ve sıkıntıların yaşanmasına neden oluyor. Yetkililerin kaldırıma park eden araçlarla ilgili çalışma yapmasını istiyoruz. Bu araçlara gerekli cezanın kesilmesi gerekiyor” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.