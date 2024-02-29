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Büyükgöz, Kirazpınarlılar ile buluştu

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Kirazpınar Mahallesi sakinleriyle, düzenlenen toplantıda bir araya gelen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, yeni döneme ilişkin projeler ve hizmetlere ilişkin bilgi verdi

Büyükgöz, Kirazpınarlılar ile buluştu mask
Büyükgöz, Kirazpınarlılar ile buluştu
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Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Yerel seçimlere yönelik aha çalışmalarına hız veren Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, mahalle ziyaretleri kapsamında Kirazpınar Mahallesi sakinlerine konuk oldu.

Büyükgöz, Kirazpınarlılar ile buluştu

YENİ DÖNEM PROJELERİ ANLATTI

AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ve teşkilat yöneticilerinin de hazır bulunduğu Gebze Belediyesi Emlak Konutları 1. Etap Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen toplantıda, Kirazpınar sakinleriyle bir araya gelen Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların taleplerini dinledi.

SORULARI VE TALEPLERİ CEVAPLANDIRDI

Belediyenin bugüne kadar ki çalışmalarına ve projelerine ilişkin bilgi veren Başkan Adayı Büyükgöz, yeni döneme ilişkin projeler hakkında da istişarede bulundu. Vatandaşların sorularını da cevaplandıran Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, misafirperverliklerinden ötürü Kirazpınar Mahallesi sakinlerine teşekkür etti. 

Kaynak: BÜLTEN

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29 Şub 2024 - 20:48 - Siyaset --- Okunma

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