Talus,“Uyum, huzur, samimiyet kazanacak”

AK Parti İl Başkanı Dr.Şahin Talus, ilçe ziyaretleri kapsamında önceki gün Körfez’deydi. İlk olarak AK Parti Körfez İlçe Teşkilatı’nı ziyaret eden Talus’u, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Başkanı Nurettin Okudan, ilçe yöneticileri, kadın ve gençlik kolları başkan ve yönetimleri karşıladı. İlçe teşkilatını ziyaretinde konuşan Talus, Büyükşehir ve Körfez Belediyesi’nin uyumu ile ilçenin güzel hizmet ve eserler kazandırıldığını, yeni dönemde de bu hizmetlerin devam edeceğini belirterek şunları söyledi:

UYUM KAZANACAK

“Uyum kazanacak, huzur kazanacak, samimiyet kazanacak, tutarlılık kazanacak; Allah”ın izniyle hizmet ve eser siyaseti kazanacak. Gerçek Belediyecilik bayrağı bütün belediyelerimizde dalgalanacak. Son seçim sonuçları da bunun göstergesidir. Bu, en büyük ve en doğru ankete göre Büyükşehir’de ve bütün ilçelerde rakiplerimizin açık ara önündeyiz. Saha gözlemlerimiz milletimizin kararlılığının daha da arttığını gösteriyor. Milletimizin bu teveccühünü gördükçe, daha fazla çalışmak için azmimiz artıyor. 31 Mart”ta seçim zaferi için hazırız kararlıyız.”

ODA VE STK’LARA ZİYARET

Talus, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve İlçe Başkanı Nurettin Okutan daha sonra ilçedeki oda ve STK’ları ziyaret etti. Heyet ilk olarak Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ferit Kır’ı ziyaret etti. Heyet daha sonra Körfez Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, Körfez Şöförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Geçmiş dönem Körfez İlçe Başkanı Av. Osman Badem, AK Parti Milletvekili Aday Adayı Muhammet Kurtuluş ve geçmiş dönem AK Parti İl Yöneticisi Fehmi Gümüşel’e gitti.

Kaynak: BÜLTEN