Cumartesi maçları iyi geçiyor

10 MAÇIN 7’SİNİ KAZANDIK

Kocaelispor bu sezon cumartesi günleri oynadığı maçlarda iyi sonuçlar alıyor. Şimdiye kadar 10 maça çıkan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 7 galibiyet alırken, 3 maçı ise kaybetti. Temsilcimiz cumartesi günü oynadığı maçlarda Boluspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’u 2-1, Göztepe ve Adanaspor’u 1-0, Bandırmaspor’u 3-0 ve Giresun’u 4-1 yenerken, Manisa FK’ya 2-0, Sakaryaspor’a 3-1 ve Şanlıurfa’ya 1-0 kaybetti. Temsilcimizin bu sezon Erzurumspor FK ile oynayacağı 11’inci cumartesi maçını da kazanması bekleniyor.

Kaynak: BÜLTEN