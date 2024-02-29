Cumartesi maçları iyi geçiyor

10 MAÇIN 7’SİNİ KAZANDIK
Kocaelispor bu sezon cumartesi günleri oynadığı maçlarda iyi sonuçlar alıyor. Şimdiye kadar 10 maça çıkan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 7 galibiyet alırken, 3 maçı ise kaybetti. Temsilcimiz cumartesi günü oynadığı maçlarda Boluspor, Tuzlaspor ve Eyüpspor’u 2-1, Göztepe ve Adanaspor’u 1-0, Bandırmaspor’u 3-0 ve Giresun’u 4-1 yenerken, Manisa FK’ya 2-0, Sakaryaspor’a 3-1 ve Şanlıurfa’ya 1-0 kaybetti. Temsilcimizin bu sezon Erzurumspor FK ile oynayacağı 11’inci cumartesi maçını da kazanması bekleniyor.
Kaynak: BÜLTEN
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.