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Maçın hakemi Mersin bölgesinden

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Merkez Hakem Kurulu yarınki maça Mersin bölgesi hakemi atadı.

Maçın hakemi Mersin bölgesinden mask
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Mücadeleyi Bitlis doğumlu olan Oğuzhan Aksu yönetecek. A klasmanda görev yapan Aksu daha önce Yeşil-Siyahlı ekibimizin 5 maçını yönetti. 29 yaşındaki hakemle çıktığımız 5 maçın ikisini kazanıp, ikisinde berabere kaldık, birini ise kaybettik. Aksu ilk yarıda Altay’ı 3-2 yendiğimiz maçta düdük çalmıştı. Hatırlanacağı gibi söz konusu maçta Aksu, VAR’ın uyarısıyla rakibini ısırdığı için Fofana’yı atmıştı.

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29 Şub 2024 - 21:47 - Spor --- Okunma

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