Rafet Karacan’da hem köpekler hem trafik risk altında

Vatandaşlar köpeklerin sürü halinde dolaştığını ve özellikle araçlara, motosikletlilere ve bisikletle giden vatandaşlara saldırdıklarını ifade ederek çözüm talep ettiler. Özellikle araçlara saldırdıklarında trafik güvenliğini riske ettiklerini söyleyen vatandaşlar, “Köpekler araçlara saldırdıklarında hem yayalar çok korkup kaçıyor, hem de araç sürücüleri tedirgin oldukları için trafik güvenliği ortadan kalkıyor. Köpeklere çarpmamak için manevra yapıyorlar ve bu kez başka araçlara çarpma olasılığı ortaya çıkıyor. İlgili kurumların bu konuda çalışma yapmasını istiyoruz. Ne insanların ne de köpeklerin canına zarar gelmesini istemiyoruz. Özellikle araçlara saldırdıklarında köpeklerin ezilme riski oluyor. Bu konuda tedbir alınırsa iyi olacak. Şu anda oluşan köpek sürüsü dağıtılırsa bu sorun bir nebze de olsa çözülecek” dedi.