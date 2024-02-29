Altın rekor kırdı: Uzmanlar yorumladı...

ABD'de açıklanan kritik işsizlik ve çekirdek PCE verilerinin ardından altın rekor tazeledi. Gram altın serbest piyasada 2110 liradan alınıp 2137 TL' den satılıyor. Gram altın bankalar arası piyasada ise 2055 TL seviyesine çıkarak rekor kırdı. Uluslararası piyasada ise altının ons fiyatı 2048 doları gördü.
İŞTE ALTINDAKİ HAREKETİN NEDENİ
Altın piyasaları uzmanı Rıza Gökay Tuğsavrol, gram altın fiyatının rekorlar kırmasını yorumladı. Tuğsavrol, gram altın/TL de yükselişin devam ettiğini ve uluslararası piyasalarda ons altının yatay seyrettiğini belirtirken "Ancak Fed tarafından gelen faiz indirimiyle ilgili güvercin açıklamalar gram altın/TL'yi yukarı hareket ettiriyor" dedi. Tuğsavrol, gram altın/TL'deki yükselişin temel sebeplerinden bir tanesi dolar/TL'nin kademesel olarak yukarı yönü olduğunu söyledi.
ALTININ ONSU 2400 DOLAR OLABİLİR
Altın uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, uluslararası piyasalarda altının onsunun yıl sonunda 2400 dolar olacağını düşündüğünü söyledi. Yıldırımtürk, serbest piyasada yükselişin devam ederek yıl sonunda gram altının 3200 TL seviyesini görmesini tahmin ettiğini dile getirdi.
3500 TL'Yİ GÖREBİLİR
"Önümüzdeki günlerde Fed'den gelecek açıklamalar, enflasyon ve işsizlik verileri ons altını tekrar yukarı çekebilir" diyen Tuğsavrol, "Bu durum da gram altın/TL'nin yükselişini sürdüreceğini gösteriyor bize" dedi. Uzman isim, gram altının ne kadar yükseleceği ile ilgili piyasa tahminlerini de paylaştı. Tuğsavrol "Serbest piyasada gram altın/TL beklentisi Mayıs ayına kadar 2600 TL olması bekleniyor. Kademesel olarak serbest piyasada gram altın sene sonunda 3500 TL'yi görebilir" dedi.
YATIRIMCI FED'E ODAKLANDI
ABD'den gelecek veriler, ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirmeye başlayacağı tarih için altın yatırımcısına ip ucu verecek. Bu gelişmeler ışığında uluslararası piyasalarda altının onsu 2037 dolar seviyesinde seyrediyor.
SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI
Çeyrek altın alış fiyatı 3465 TL, satış 3510 TL
Tam altın alış fiyatı 13858 TL, satış 14080 TL
Ata altın alış fiyatı 14174 TL satış 14399 TL
Kaynak: Milliyet
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Gültepeli - Memlekette herşeyin ucu kaçmış siz gram altın fiyatına takılıyorsunuz
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.