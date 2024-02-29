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Gölcük Barbaros Hayrettin Türkiye finallerinde

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Liseler arası genç kızlar futbolda Kocaeli Şampiyonu olan Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, çok önemli bir başarıya imza attı, Düzce’de yarı final maçlarında birinci olup, ismini Türkiye Finallerine yazdırdı.

Hulusi Özdilek
Hulusi Özdilek Tüm Haberleri
Gölcük Barbaros Hayrettin Türkiye finallerinde mask
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LİSELER GENÇ KIZLAR FUTBOLDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI

Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi genç kızlar futbolda daha önceki yıllarda ilimizi başarıyla temsil etmişti. Bu yıl Kocaeli şampiyonu olduktan sonra ilk turu İzmit’te geçen Gölcük Barbaros Hayrettin Barbaros Anadolu Lisesi, ikinci tur maçlarında Yalova’da birinci olup, ismini yarı finale yazdırmıştı. Yarı final maçları Düzce’de yapıldı. Temsilcimiz, Düzce’de oynadığı maçlarda İstanbul Esenyurt’u 3-0, Tokat’ı 5-1, Ankara’yı da 4-0 yendi. Finalde İstanbul Toki ile karşılaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, rakibini penaltı atışlarında mağlup etti. Düzce grubunu birinci sırada tamamlayn Gölcük Barbaros Hayrettin, 18-25 Mart tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Kocaeli Kadın FK takımının sporcularının oluşturduğu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Türkiye Şampiyonluğunu hedefliyor.

# Ankara, Türkiye, İzmit, Kocaeli, kadın, Gölcük, İstanbul

29 Şub 2024 - 22:30 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Hulusi Özdilek

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