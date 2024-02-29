Gölcük Barbaros Hayrettin Türkiye finallerinde

LİSELER GENÇ KIZLAR FUTBOLDA ÇOK ÖNEMLİ BAŞARI
Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi genç kızlar futbolda daha önceki yıllarda ilimizi başarıyla temsil etmişti. Bu yıl Kocaeli şampiyonu olduktan sonra ilk turu İzmit’te geçen Gölcük Barbaros Hayrettin Barbaros Anadolu Lisesi, ikinci tur maçlarında Yalova’da birinci olup, ismini yarı finale yazdırmıştı. Yarı final maçları Düzce’de yapıldı. Temsilcimiz, Düzce’de oynadığı maçlarda İstanbul Esenyurt’u 3-0, Tokat’ı 5-1, Ankara’yı da 4-0 yendi. Finalde İstanbul Toki ile karşılaşan Gölcük Barbaros Hayrettin Lisesi, rakibini penaltı atışlarında mağlup etti. Düzce grubunu birinci sırada tamamlayn Gölcük Barbaros Hayrettin, 18-25 Mart tarihleri arasında Bursa’da yapılacak Türkiye Şampiyonası’nda boy gösterecek. Kocaeli Kadın FK takımının sporcularının oluşturduğu Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi, Türkiye Şampiyonluğunu hedefliyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.