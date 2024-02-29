Bu görüntüler Gülümse Kafe’ye yakışmıyor

İzmit Belediyesi’ne yakışmayan görüntülerin ortaya çıktığını söyleyen vatandaşlar, “Kafenin bahçesi bakımsız. Özellikle yazın çok fazla insan geldiğinde kullanılan sandalyeler gelişi güzel bir şekilde kafenin bahçesinde bulunan Sedaş’ın trafosunun önüne bırakılmış. Yine aynı trafonun yanına kurulan gözleme çadırın görüntüsü ise korkunç. Sanki mülteci kampında gözleme yapılıyor izlenimi var. Derme çatma bir çadırda kadınlar gözleme yapıp insanlara satıyor. Bu kadar hijyenden yoksun bir yerde gözleme yapılır mı? Bu görüntüyü İzmit Belediyesi’ne yakıştıramadık. Gözleme yapılan çadırın düzgün bir çadır haline getirilmesini ya da daha uygun bir yerde gözleme yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda üstü kapatılmayan sandalyelerin de kapalı bir yere taşınmasını ve korunmasını istiyoruz” dedi.