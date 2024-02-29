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29 Şub 2024 - 23:09- Gündem G:

Meteoroloji uzmanı uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen Mart ayının başlarında yağışların artacağını, sıcaklıkların düşeceğini ifade etti. Prof. Dr. Şen, "Tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki Salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir." dedi.

Meteoroloji uzmanı uyardı: Sıcaklıklar düşüyor, kuvvetli yağış geliyor mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normallerinin üzerinde devam eden hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

'SICAKLIK DÜŞECEK, YAĞIŞLAR GELİYOR'

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, 'Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta. Anadolu da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklarda 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadoluda kar beklendiğini belirten Prof. Dr. Şen şu ifadeleri kullandı:

Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki Salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde Perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis ve pus bekleniyor.

EDİRNE 9°C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 8°C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sisli

KIRKLARELİ 9°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 10°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu, puslu ve yer yer sisli

Kaynak: Milliyet

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29 Şub 2024 - 23:09 - Gündem --- Okunma

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