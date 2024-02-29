Hat 33’e ek seferler konulmalı

Özellikle akşam saatlerinde duraklarda araca binmenin mümkün olmadığını söyleyen vatandaşlar, “ Büyükşehir Belediyesi’nden talebimiz sabah ve akşam yoğun saatlerde bu hatta sefer sayılarını yükseltmesi aksi halde evimize ya da işimize gitmekte zorlanıyoruz. Tıklım tıklım oluyor. Balık istifi gibi seyahat etmek zorunda kalıyoruz. Gerçekten çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bu sıkıntının çözülmesi biz vatandaşları rahatlatacağı gibi bu hatta sefer yapan araç sürücülerini de rahatlatacak. Çünkü araç doldukça insanlar tepki gösteriyor ve şoförler de zor durumda kalıyor. Herkes kendi durduğu yerde haklı ama bu konuda çözüm bulunmalı” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.