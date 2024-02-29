Elektrik lambası gündüz yanıyor

Gündüz gözüyle lambaların yanmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlar, “Yetkililerin denetimleri sıkı yapmasını ve personellerin bu tür israfın önüne geçmesini istiyoruz. Gün boyunca yanan bir lambanın yakacağı elektrik yüksek olur. Burada gördük belki başka yerlerde de vardır. Daha dikkatli olunmasını istiyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.