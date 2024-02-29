Elektrik lambası gündüz yanıyor

Gündüz gözüyle lambaların yanmasının doğru olmadığını belirten vatandaşlar, “Yetkililerin denetimleri sıkı yapmasını ve personellerin bu tür israfın önüne geçmesini istiyoruz. Gün boyunca yanan bir lambanın yakacağı elektrik yüksek olur. Burada gördük belki başka yerlerde de vardır. Daha dikkatli olunmasını istiyoruz” dedi.