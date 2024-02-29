8 aylık hamile kadın evinde baygın bulundu, hastanede öldü

Alınan bilgiye göre, işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak'taki evine gelen Furkan Y, 8 aylık hamile eşi Yaren Y'yi (21) baygın buldu. Furkan Y'nin durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekibince özel bir hastaneye kaldırılan kadın ve bebeği, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren Y'nin cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezine götürüldü.
Kaynak: AA
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.