Doğmamış bebeğiyle bu dünyadan göçtü

YAKINLARI PERİŞAN OLDU
Gebze’de işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak’taki evine gelen Furkan Yıldız, 21 yaşında olan 7 aylık hamile eşi Yaren Yıldız’ı baygın halde buldu. Furkan Yıldız’ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından, yüksek tansiyona bağlı kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan genç anne adayı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren ile birlikte bebeği de dünyaya gelmeden anne karnında vefat etti. Olayı haber alan yakınları, bu büyük acıyla perişan oldu. AK Parti Sultanorhan Mahalle Başkanı Havva Yıldız’ın gelini Yaren Yıldız’ın cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi sonrası gözyaşlarıyla memleketi, baba ocağı Kırklareli’ne götürüldü.
Kaynak: AA
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.