Doğmamış bebeğiyle bu dünyadan göçtü

YAKINLARI PERİŞAN OLDU

Gebze’de işten çıktıktan sonra Sultanorhan Mahallesi 1135. Sokak’taki evine gelen Furkan Yıldız, 21 yaşında olan 7 aylık hamile eşi Yaren Yıldız’ı baygın halde buldu. Furkan Yıldız’ın durumu bildirmesi üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından, yüksek tansiyona bağlı kalp krizi nedeniyle özel bir hastaneye kaldırılan genç anne adayı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaren ile birlikte bebeği de dünyaya gelmeden anne karnında vefat etti. Olayı haber alan yakınları, bu büyük acıyla perişan oldu. AK Parti Sultanorhan Mahalle Başkanı Havva Yıldız’ın gelini Yaren Yıldız’ın cenazesi, Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü Otopsi Merkezi sonrası gözyaşlarıyla memleketi, baba ocağı Kırklareli’ne götürüldü.

Kaynak: AA