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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
01 Mar 2024 - 08:45- Asayiş G:

Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu

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İzmit'te bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan tekme ve yumruklu kavgada hızını alamayan taraflar ellerine geçirdikleri sandalyeleri birbirlerine fırlattı. Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu
Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu
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Olay, Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin restoranın katında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Hızını alamayan şahıslar ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahıslar karakola götürüldü.

Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu

O ANLAR KAMERADA
Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü. Ayrıca şahısların tekme ve yumruklarla birbirlerini darp ettiği anlar da kaydedildi.

Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu
Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu

Kaynak: İHA

# polis

01 Mar 2024 - 08:45 İHA Kocaeli- Asayiş --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Cesur & Sühan - VAYBE DUNDE ORDAYDİM NE KADAR SESSİZ HERKES KAFASİNA GÖRE TAKİLİYOR DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM NAZARİM DEĞDİ DEMEK

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 09:30
02

Sharpa - Serseri topluluğu. Çalışan konuşmayı bilmez , müşteri 5 tl ye çalışanı satın aldığını zanneder. Bunlarda Suriyeli filan değil ha. Kültürlü Ülkemin insanları.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 09:18
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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