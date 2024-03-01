Tekme ve yumruklu kavgada sandalyeler havada uçuştu

Olay, Sanayi Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin restoranın katında meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın bir anda kavgaya dönüşmesiyle taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine saldırdı. Hızını alamayan şahıslar ellerine aldıkları sandalyeleri birbirlerine fırlattı. AVM’nin güvenlik görevlileri tarafları ayırmaya çalışırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla polis ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şahıslar karakola götürüldü.

O ANLAR KAMERADA

Kavga anı saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sandalyelerin havada uçuştuğu görüldü. Ayrıca şahısların tekme ve yumruklarla birbirlerini darp ettiği anlar da kaydedildi.

Kaynak: İHA