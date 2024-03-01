Belediye otobüsü alev alev yandı

Olay, Kirazlıyalı Mahallesi D-100 kara yolu geçişi Ankara istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen belediye otobüsü seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurup aşağıya indi. Sürücü yangın tüpüyle alevlere müdahale ederken, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otobüste hasar oluşurken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.