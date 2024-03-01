Grip ve soğuk algınlığının çaresi onda saklı! Faydaları saymakla bitmiyor

Gribin en sık görülen belirtileri öksürük, nefes darlığı, boğaz ağrısı, üşüme ve iştah kaybıdır. Akciğerleri etkileyen bu bulaşıcı viral enfeksiyon havaların soğuması nedeniyle bu zamanlarda sık görülüyor. Havlıcan otu ile gripten korunabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte detaylar…

BİRÇOK FAYDASI OLAN ŞİFALI BİTKİ!

Havlıcan tozu, birçok faydası olan şifalı bir bitkidir. Bir bardak suya, bir çay kaşığı havlıcan tozu ve bal ekleyip 10-15 dakika demledikten sonra için. Birçok kişi havlıcan tozunu, keçiboynuzu pekmezi ile karıştırıp macun olarak da tüketmektedir.

Aromaterapi ve antioksidan özelliği vardır,

Sindirim sistemini rahatlatır.

Bağışıklık sistemini güçlendirir,

Ödem söktürücüdür,

Kan şekerini destekler.

Kaynak: CNN TÜRK