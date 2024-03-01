Büyükakın: Birileri ‘israfı bitirdik’ diyor ama biz gerçekten bitirdik

ÖZEL ÇOCUKLARLA İLİŞKİSİ BEĞENİYLE KARŞILANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Ülke TV’deki ‘En Sıradışı’ programına konuk oldu. Moderatörlüğünü Turgay Güler’in yaptığı programda açıklamalarda bulunan Tahir Büyükakın, Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Aydınlık Gazetesi Yazarı Gaffar Yakınca, Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür’ün sorularını da yanıtladı. İsrail’in, yardımlardan faydalanan Filistinli insanlara yaptığı saldırılar konuşuldu, sonrasında ise Büyükakın’ın özel çocuklarla ilişkisi yanağından makas alınan görüntü eşliğinde konuşuldu ve programdakiler tarafından beğeniyle karşılandı.

BEYANNAMEMİZİN YÜZDE 92’SİNİ TAMAMLADIK

Büyükakın geride kalan 5 yılda sözünü tuttuğunu belirterek, “Söz verdiğim şeyleri yaptım. Söz verip bitiremediğim şeylerin neden bitmediğini anlattım. Buna hesap vermek diyoruz çünkü biz bir emaneti alıyoruz. Pandemi dönemi hariç her yılın sonunda hesap verdim, yapılanları anlattım. Bu yılın sonunda yine yapılanları anlatıp, yapılamayan işlerin yapılamama sebebini anlattık. Oransal olarak beyannamemizin yüzde 92’sini yaptık.” dedi.

KOCAELİ’NİN 50 YILLIK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Büyükakın, 10 Mart’ta teleferiğe binileceğini ifade ederek, “Teleferik vaadimiz vardı, 2 yıl pandemi nedeniyle gecikme oldu ama 10 Mart’ta teleferiğe bineceğiz. Gebze Metrosu vaat edilmişti, pandemi sebebiyle 2 yıl gecikme oldu ama 1 yıl sonra çalışmalar bitmiş olacak. ‘Teleferik yapacaktım, yapmadın’ diyorlar ama teleferiğimiz Kartepe hizmete başlayacak. Bugünlerde vagon kalibrasyonu yapılıyor. Kocaeli’nin 50 yıllık hayalini gerçekleştirdik. Teleferiğin Kuzuyayla ayağında kayak tesisleri olacak, bir kafeterya olacak, dağ yürüyüşü yapılacak alanlar olacak, dağ bisikleti kullanılacak alanlar yer alacak. Tesisleri belediyemiz işletecek. Bu tesisi bir süre işlettikten sonra, o tesis tutundurduktan sonra işletmecilikten çekilebiliriz.”diye konuştu.

YATIRIM PROGRAMINA GİREN BİR ŞEY BAŞLAMIŞTIR

Metro vaadine değinen Büyükakın, şöyle konuştu:

“Biz bu projeyi Ulaştırma Bakanlığı ile yapacağımızı söyledik. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıktı, 2024 yılı bütçesine de girdi, ihale hazırlıkları yapılıyor. Devlette yatırım programına giren bir şey başlamıştır. Ortada bir problem yok. 2 yıl pandemi ile geçilmiş bir dönem, üzerine 11 şehrin deprem sebebiyle yıkıldığı ülkede, dünya piyasalarındaki zorlukla yaşanan bir gecikme var, vatandaşımız da bunu anlıyor.”

BORÇ YUVACIK BARAJI’NDAN GELEN BORÇ

Büyükşehir’in borcunun Yuvacık Barajı’ndan gelen borç olduğunu belirten Büyükakın, şu açıklamada bulundu:

“Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcu rahatsız olduğumuz bir konu, hazineye en borçlu belediyeyiz ve haberlere de sürekli böyle çıkıyoruz ama bu borç Yuvacık Barajı’ndan gelen bir borç. Göreve başladığımda borç 6 milyardı, 4 milyarını ödedik. 2 milyar borç kaldı, aylık 22 milyon ile ödeniyor. Önceden borç sebebiyle bütçemizden aylık 250 milyon para kesinti yapılıyor fakat bugün borç yönetimi sayesinde artık yıllık 250 milyon para kesiliyor. Yuvacık Barajı dışında hiç borcumuz yok. Kamuya borcu en fazla olan belediye biziz ama borç bizim dönemimizde yapılmadı hatta biz bitirme noktasına geldik. Belediye borcu bütçesinin belli bir oranını geçerse borçlanamaz ama şu anda 30 milyar TL borçlanma kredibiliteye sahibiz.”

SONUÇTA KAMU KAYNAĞI KULLANIYORUZ

İsrafı bitirdiklerini açıklayan Büyükakın, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Birileri ‘israfı bitirdik’ diyor ama biz gerçekten bitirdik. Belediye başkanı kentini düşünecek kendini değil. Belediye başkanı ‘Sizin emanetinizi koruyacağım ey halkım’ diyen kişi. Halkın parası ile kendi makam odasını donatanlar var ama bizim odamızın mobilyaları 15 senedir aynı. Eski mi? Eski, şatafatlı değil. Arkadaşlarıma ‘Ben odama yeni mobilya almayacağım. Siz de koltuğunuz kırılmadığı sürece koltuğunuzu değiştirmeyeceksiniz’ dedim. Bu aşağıya bir davranış biçimi göndermesi yapıyor. Burayı emanet olarak görmek, meselenin başlangıç noktası. Makam odamdaki konforu kameralarla halka izletsek mahcup olur muyum? Sorunun cevabı mahcup olurumsa o zaman yanlış bir şey yapıyorumdur. Devletin varlık sebebi halktır.”

315 BİN BİNA OLDUĞUNU TESPİT ETTİK

Büyükakın depreme hazırlıkla ilgili olarak ise şöyle konuştu:

“Depreme hazırlık noktasında tüm hocaları çağırdık ve ‘Bu işi siz biliyorsunuz. Ne yapmamız gerektiğini bize söyleyin’ dedik. Bize ‘Kentteki 1999 yılından önce yapılmış binaların riskini tarayalım’ dediler. Riskli Yapılar Yönetmeliği’ndeki forma göre Kocaeli’de toplam 315 bin bina olduğunu yapılan çalışma sonucu tespit ettik. Bu binalardan 250 bin tanesi 2007’den önce yapılmış. Neden ‘2007’ dedim? 2007’de bir yapı yönetmeliği çıkmış. 2018’de çıkmış. Uzmanlar ‘Bir yapı 2007 yönetmeliğine göre yapıldıysa yeterli’ diyor. 2007’den geriye doğru 250 bin bina var fakat 1999 yılı ayrı bir milat ve 99’dan önce yapılmış 160 bin bina var. İnşaat Mühendisleri Odamızla protokol imzaladık, binalardan karot alınmadan incelemeler yapıldı.

OTOPARK DÜZENLEMELERİ YAPACAĞIZ

Örneğin 8 katlı ve içerinde 8 daire bulunan bir bina var. Bu bina yıkıldığında yerine 4 katlı bina yapılabilir, bundan dolayı kimse binayı yıkmıyor. Bunun önündeki engeli kaldırmanın yolu 8 katlı bina yerine yeniden 8 katlı yapı inşa etmek ama tek tek bina bazlı düzenleme yaparsak şehir aynı şekilde inşa edilir. Amacımız yenilenecek yerin estetik olması ve alana yönelik bir düzenleme yapılması. Binaları mevcut alanlarından geri çekeceğiz ve yolları genişletip, otopark düzenlemeleri yapacağız. Vatandaş için rezerv alanlar hazırlayacağız ve yenilenme sürecinde doldur boşalt yapacağız. Binaların yerde tuttuğu alanları azaltacağız.

150 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ

Vatandaşımızın örneğin 6 katlı çürük bir binada 100 metrekare konutu var. Vatandaşımızdan 100 metrekare konutundan yüzde 30 feragat etmesini isteyeceğiz. Anlaşıldığı takdirde yüzde 30 elde edilmiş oluyor, 6 katlı bir binada her daireden yüzde 30 demek 2 kat demek. Bu 2 kat üzerine 2 kat daha konulduğunda 4 kat elde edilmiş oluyorsunuz. Yıkıldığında yerine 4 kat yapılan bir 8 kat yapabiliyorsanız yüzde 50 yüzde 50 olur. 10 yıl yenilenme için rasyonel süre. Kentsel yenilenme önümüzdeki 5 yıl için benim vaadim. Kimseyi zorlamadan, firmamız Kent Konut ile bunu yapacağız. 150 bin bağımsız bölümün dönüşümünü yapacağız. İnsanımız bu konuda olumlu yaklaşım sergiliyor.”

6 MİLYAR TL YATIRIM PLANLADIK

Lojistik bir köy kurmayı hedeflediklerini açıklayan Büyükakın, “Bu köyle birlikte körfezimiz çevresindeki limanlardan raylı sistemlerle gelen ürünlerin çıkışını sağlamayı hedefliyoruz. Genel sekreter olduğumdan bu yana bu proje için çalışıyoruz. Kocaeli hem trafiği yönetme hem de gerçekçi dış ticaret hedefleri için bunları yapmalı. Müsilaj olayı yaşadık. Azot ve fosfor ile beslenen organizma buna neden oluyor. Azot ve fosfor ise kanalizasyon atıkları ile geliyor. Kocaeli’de arıtma tesislerin yüzde 73’ü ileri biyolojik arıtma tesisi. Yüzde 27’lik tesis ise biyolojik arıtma tesisi, bunları ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştüreceğiz. 6 milyar TL yatırım planladık. Biz körfezin ucunda Marmara Denizi’nin çamurunu da temizliyoruz”