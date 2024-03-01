Büyükşehir’den dere ve tatlı sulara balık

İzmit Körfezi’nin temizlenmesi, biyoçeşitliliğin arttırılması ve daha sağlıklı bir ekosistem oluşturulması amacıyla pek çok proje yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; balık popülasyonunun yeniden canlanması ve bu konuda çevre farkındalığı oluşturulması amacıyla İzmit Körfezi’nde başlattığı balıklandırma çalışmalarını iç sularda da devam ettirecek. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ile İzmit Körfezi Balıklandırma Projesi yürüten ve bu güne kadar 42 bin yavru balığı tören eşliğinde İzmit Körfezine bırakan Büyükşehir, iç sular ve derelerde de balıklandırma çalışması yapmak için bir çalışma başlattı. Kocaeli Kent Konseyi ile yapılan istişarenin ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne yaptığı talebin olumlu karşılanması sonucunda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde çalışma başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne bağlı Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu ile başlatılan çalışma kapsamında öncelikle tesiste teknik inceleme gerçekleştirdi.

İLK TOPLANTI GENİŞ KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ

Teknik inceleme sonrasında üretim istasyonu yetkilileri bölgede incelemeler yapmak üzere ilimize geldi. Düzenlenen toplantıyla proje süresince yapılacak çalışmalar hakkında yol haritası oluşturuldu. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın ev sahipliğinde, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğüne bağlı Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kocaeli Şubesi, Kocaeli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Başiskele ve Kartepe Belediyesi, Kocaeli Kent Konseyi, Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı Spor Kulübü temsilcileriyle ilgili mahalle muhtarları ve sakinleri toplantıya katılım sağladı.

DERELER İNCELENDİ, ANAÇ BALIKLAR TEMİN EDİLDİ

Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu teknik personeli ve ilimizdeki ilgili kurum, kuruluş ve dernek yetkililerinden oluşturulan ekip Kartepe, Başiskele ve Gölcük’teki derelerde saha incelemeleri yürüttü. Bölgedeki Kiraz Deresi (Soğuk ve Sıcak Dere), Serindere, Yanıkdere, Karpuz Deresi, Müflis Deresi, Aygır Deresi ve Asar Deresi gibi derelerde başlatılan ve hafta boyunca süren çalışmalarda özellikle kırmızı benekli alabalık temin edilebilecek meralar tespit edilmeye çalışıldı.

ALABALIK POPÜLASYONU ARTACAK

Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasının sağlanması, orman içi sulardaki tabii alabalık popülasyonlarının çoğaltılması, bozulan alabalık habitatlarının rehabilitasyonu, gen kaynakların korunması, tabii türler hakkında farkındalığın arttırılması, sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi ile biyolojik çeşitliliğinin korunarak sürdürülebilir bir anlayışla gelecek nesillere intikali hedeflenen proje kapsamında; Kiraz Dere’sinden temin edilen damızlık balıklar, Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonunda sağılarak yavru balıkların üretimi sağlandı.

BİNLERCE YAVRU BALIK

Başiskele ilçesindeki Kiraz Dereden temin edilen anaç balıkların tesiste sağılması ve başarılı bir şekilde yavru elde edilmesi sonrasında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı teknik ekibi Bolu Abant Alabalık Üretim İstasyonu’nda teknik incelemelerde bulundu. Teknik incelemeye Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu İl Şube Müdürlüğü ile Abant Alabalık Üretim İstasyonu Tesisi teknik ekibi eşlik etti. Tesiste sağılan anaç balıklardan binlerce yavru balık elde edilmesi memnuniyetle karşılandı. Balıkların üretim ve büyüme süreci ile ilgili yapılan bilgilendirme sonrasında tesiste elde edilen ve beslenme alışkanlığı kazanan yavrular ayrı bir tanka taşındı. Bu tankta yetiştirilecek söz konusu yavru balıklar belli bir boya ulaştığında Kiraz Dere’sine geri bırakılacak.

Kaynak: Bülten