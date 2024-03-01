Altın, dolar, mevduat... Hepsini geride bıraktı

Türk borsası dünyadaki ralliye önderlik ediyor. Tüm dünya borsaları arasında bu yıl en çok kazandıran Borsa İstanbul oldu. BIST BIST-TÜM endeksi yılbaşından bu yana dolar bazında yüzde 20 civarında yükseldi. Teknoloji endeksi ise yılbaşından bu yana dolar bazlı yüzde 61 getiri sağladı.

Özellikle mevduat faizlerinin sabit kaldığı dönemde yatırımcıların tekrardan borsa ve altına yönelmesi dikkat çekiyor. Bu yıl altın ve dolar yüzde 5 civarında yükselirken, borsadaki kazanç yüzde 20’yi aştı.

Peki borsadaki yükselişin nedenleri neler, teknoloji hisselerine yoğun ilginin sebebi ne? BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, ‘Martın ilk haftası çok önemli olacak’ diyerek piyasalara ilişkin tahminlerini Milliyet'e açıkladı. Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

RALLİNİN NEDENİ NE?

Maviş konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Borsadaki rallide, endeksin yükselişinde birçok etken vardı. Türkiye’nin risk primindeki düşüşler, Merkez Bankası rezervindeki artışlar, Hazine ve Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanı’nın yurt dışı kurumsal yatırımcılar ve büyük yatırım şirketleri ile yapmış olduğu toplantılar borsayı motive eden başlıca unsurlar olarak karşımıza geldi.

‘FAİZ ARTIRIMINA RAĞMEN OLUMLU’

Özellikle risk priminin (CDS) düşmesi sonrasında Borsa İstanbul cephesinde bankacılık sektörüne gelen alımlar, yabancıların Türk bankacılık sektörü ile ilgili tavsiyelerini yukarı yönlü revize etmeleri önemliydi. Ancak burada en büyük pay yerli yatırımcının payıydı. Halka arzlarla birlikte yerli yatırımcının borsaya olan inancını, yeni hesap açmalarını, Merkez Bankası’nın faiz artırımına rağmen borsanın bunu olumlu karşılamasını görmüştük.

Kaynak: Milliyet