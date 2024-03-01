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Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı

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Kartepe Belediyesi Tepecik Mahallesi’nde FitKartepe Kadın Spor Merkezi’i düzenlenen törenle hizmete açtı.

Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı mask
Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın ev sahipliğinde Tepecik FitKartepe Kadın Spor Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Tepecik Mahallesi’nde açılan 17’nci spor merkezi açılışına Başkan Kocaman’ın ev sahipliğinde AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Arutan, siyasi parti temsilcileri, birim müdürleri, STK Temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı.

 

ÇOK GÜZEL ESERLER KAZANDIRDIK

Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, “Burayı ziyaret ettiğimizde hanım ablalarımızın taleplerini dinledik. Ziyaret sonrasında KAR-MEK kursumuzu burada hizmete açtık. Yeni gelen talepler doğrultusunda Kadın Spor Merkezimizi açıyoruz. Kartepemize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çok güzel eserler kazandırdık. Kazandırmaya devam edeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sizlerden destek ve dualarını bekliyoruz” dedi.

 

SOSYAL BELEDİYECİLİK

“AK Parti belediyeciliği gerçek belediyeciliktir” diyen Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu ise “Kocaeli’de AK Parti belediyeleri sosyal belediyecilik ile öne çıkmaktadır. Halkımızın tüm ihtiyaçlarını hayata geçirmeye çalışıyoruz. Kadın mutlu, huzurlu ile ailede mutlu ve huzurlu olmaktadır. Belediye başkanlarımıza kadınlara yönelik birçok projelerini gerçekleştiriyor. Kadın sağlıklıysa mutlu olmaktadır. Mutlu olduğu zaman tüm aile fertlerine yansımaktadır” açıklamasında bulundu.

 

HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ

“Günümüz şartlarında hareketten uzak kalıyoruz” diyen Katırcıoğlu, “Spor yapacak fırsat bulamıyoruz. Böyle merkezlerin bizler için bir ilaç olduğunu biliyoruz. Sağlık en büyük hazinemizdir. Kaybedene kadar kıymetini bilmiyoruz. Bu merkezlerde kadınlarımız spor yapacaklar. Sağlıklarına kavuşacaklar, daha az doktorlara gidecekler. Genç kızlarımızı da bu imkanlardan faydalanacaklardır. Bu hizmetleri devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı. 

Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı

 

ÜÇLÜ OLSUN GÜÇLÜ OLSUN

“Kartepemizin her köşesine baktığımız zaman kadınlarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız, engellilerimiz kimin ihtiyacı varsa onunla ilgili sosyal belediyecilik projeleri hayata geçirilmektedir” diyen Milletvekili Katırcıoğlu, “Nerde bir ihtiyaç varsa imkanlarımız dahilinde onları gerçekleştiriyoruz. Biz birlikte hareket etmeyi çok önemsiyoruz. Üçlü olsun güçlü olsun anlayışı buradan gelmektedir. Söz konusu devletse gerisi teferruattır anlayışı belediyecilik anlayışına da yansımaktadır” dedi. 

Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı

 

BÜYÜK DESTEK BEKLİYORUZ

Sözlerine devam eden Katırcıoğlu, “Hizmetlerimizi sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizler iyi ve mutlu olursanız, bizlerde iyi ve mutlu oluruz. 31 Mart’ta yerelde ki yöneticilerimizi seçeceğiz. Doğru kararlar vermeliyiz. Halkımızın dertleriyle, dertlenen belediye yöneticilerini seçmeliyiz. Sizlerin desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle kadınlarımızdan büyük destek bekliyoruz” açıklamasında bulundu.    

Kaynak: Bülten

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01 Mar 2024 - 10:22 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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