Telefonda zamlı tarifeler vatandaşı bıktırdı, BTK’ya çağrı

Tüketiciler, BTK’dan şirketlerin fahiş fiyatlı tarifelerini onaylamamasını, Ticaret Bakanlığı’ndan da bu tarifeler için şikayet beklenmeksizin, resen denetim yapmasını istiyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Tüketici Konfederasyonu Başkanı (TÜKONFED) Aydın Ağaoğlu, “Haberleşme, eğitim ve sağlık gibi kamusal bir hizmet alanıdır. Dolayısıyla burada hizmet veren şirketler salt kâr hırsıyla hareket edemezler. Kanunlarında böyle yazar. Tarifelerine, enflasyon beklentilerinin çok üzerinde, yüzde 300-400’e varan oranlarda artış yapmaları kabul edilemez. Hem BTK’nın hem de Ticaret Bakanlığı’nın bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz” diye konuştu.

‘BTK ONAYLAMAMALI’

Ağaoğlu, “Sektörün otoritesi Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’dur, bünyesinde Tüketici Dairesi Başkanlığı da vardır. BTK, GSM operatörlerinin faaliyetlerini düzenlemekle görevlidir, tarifelerinin de onay merciidir. Ben operatörlerin fahiş fiyat artışlarına karşı BTK’nin mutlaka müdahale edeceğini düşünüyorum, etmesi gerekir, Tüketici Dairesi kafasını kumdan çıkarmalıdır. Ülke yüksek enflasyonla boğuşurken, şirketler tarifelerini yüzde 200, 300, 400 oranında artırırken bir de 9 ayda bir enflasyon kadar artırırım, derken BTK’nın sessiz kalması kabul edilemez. Merkez Bankası’nın enflasyon tahmininin ötesindeki tarife artışları BTK tarafından onaylanmamalıdır” diyerek sözlerine devam etti.

‘TÜKETİCİ FİYAT ALTINDA EZİLİYOR’

Tüketicilerin fiyat artışları için BTK ve Ticaret Bakanlığı’na şikâyette bulunabileceklerini belirten Ağaoğlu, “Telekomünikasyon sektöründe hizmet veren şirketlerin tüketiciyle yapılan telefon görüşmelerini 2 yıl saklama zorunluluğu var ama hakem heyetleri, mahkemeler kayıt istediğinde tüketici haklı ise ‘teknik arıza oldu, kayıtlar yok’ diyerek vermiyorlar ama kendi lehlerine olan durumda kayıtlar hemen mahkemelere sunuluyor. Büyük şirketler telekomünikasyon şirketleriyle çatır çatır fiyat pazarlığı yaparken, zavallı tüketici bir başına, dayatılan fahiş fiyatı kabul etmek zorunda kalıyor, bu fiyat altında eziliyor” dedi.

‘YÜKSEK FATURALARI DA ŞİKÂYET EDİN’

BTK’nin kendisine gelen tüketici şikayetini otomatik bir yazılımla ilgili operatöre yönlendirdiğini, onların da tüketiciye ‘mutat bir yanıt’ gönderdiğini anlatan Ağaoğlu, “Tüketici bu geçiştirici yanıt karşısında hemen bir hafta içinde BTK’ye ikinci bir başvuru yaparsa o başvuru incelemeye alınıyor. Ona göre de şirket uyarılıyor. Tüketiciler en çok sözleşmenin üzerinde fatura çıkarılması, vadedilen hızda internet hizmeti verilmeyişi gibi nedenlerle şikâyet ediyorlar ama yüksek faturalar için de şikâyette bulunabilirler” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet