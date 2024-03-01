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Kocaeli’nin sağlığı için sivrisinekle mücadeleye devam

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri sivrisinek ve karasineklerle mücadelede yaklaşık bir ayda 800 bin metrekare alanı ilaçladı

Kocaeli’nin sağlığı için sivrisinekle mücadeleye devam mask
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sivrisinek ve karasinekle mücadelesini sürdürüyor. Yaz aylarının korkulu rüyası olan sivrisinek, karasinek ve haşerelerin üremesini önlemek için Kocaeli’nin tüm ilçelerinde kış dönemi boyunca bu zararlı canlıların erginlerinin yaşayabileceği noktalar tespit edilip fiziksel, kültürel ve kimyasal yöntemlerle mücadele ediliyor. Devamlı olarak mücadele edilmediğinde baş etmenin zor olduğu bu zararlı canlı gruplarıyla vatandaşın sağlığı için ekipler hız kesmeden savaşıyor. Sinek üremesine zemin oluşturan ve kentin yeraltı dolaşım sistemi olan kanalizasyon, fosseptik, logar, alt yapı kanalları, yağmur suyu kolektörleri, arıtma tesisi, atıl boş binalarda ilaçlama çalışmaları yürütülüyor.

BİR AYDA 800 BİN METREKARE ALAN İLAÇLANDI

Uzmanlar vatandaşların rahat bir yıl geçirmesi için çalışmaların 12 ay boyunca kesintisiz yapılması gerektiğini vurguluyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı vektör mücadele ekipleri kasım ayında başlayan kış uygulaması çalışmalarını aralık, ocak, şubat ve mart ayı sonuna kadar yer altı sistemlerinde sürdürüyor. Bu kapsamda vektörle mücadele birimi, yaklaşık bir ayda, uzmanların uyarılarını dikkate alarak yer altı sistemlerinde ortalama kapalı dereler, terk edilmiş binalar gibi alanlarda 800.000 metrekare ve logar, fosseptik, yağmursuyu kolektörleri gibi 60.767 adet noktada ilaçlama çalışmalarını gerçekleştirdi.

 

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01 Mar 2024 - 10:39 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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