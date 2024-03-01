Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 

ABONE OL Google News Sayfamız

Küçük sanayi sitesi esnaflarını ziyaret eden Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızla Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçemize değer katacak projelerimiz için görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi  mask
Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 
Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, saha çalışmalarını sürdürüyor. Sivil toplum kuruluşları, hemşeri ve kültür dernekleri, mahalle gezilerinin yanı sıra esnaf ziyaretlerini de sürdüren Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı ve Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, küçük sanayi esnaflarına misafir oldu.

Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 

ESNAFLARA HAYIRLI İŞLER DİLEDİ

Küçük sanayi sitesindeki esnafları, AK Parti teşkilat yöneticileriyle birlikte dükkanlarında tek tek ziyaret eden Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, hayırlı işler, bol ve bereketli kazançlar diledi.

Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 

EKONOMİNİN TEMEL DİNAMİĞİ

“Esnaflar geçmişten günümüze toplumsal hayatın bir parçası, iktisadi ve sosyal yapının omurgası, ekonominin temel dinamiği olmuştur” diyen Cumhur İttifakı Gebze Belediye Başkan Adayı Zinnur Büyükgöz, “Helal kazancın ve emeğin temsilcili olan esnaflarımızın ilçemizin daha ileriye gitmesi noktasındaki katkısının bilinci ile hareket ediyoruz. Bu bağlamda ilçemizin ekonomisinin lokomotifi olan sanayi sitesindeki esnaflarımızla bir araya geldik.

ORTAK AKLIN HÂKİM OLDUĞU ANLAYIŞ

Gebze’mizi Türkiye Yüzyılına taşıyacak ve ilçemize değer katacak projelerimiz için görüş alışverişinde bulunduk. Projelerimizi şekillendirirken esnafımızla istişareye önem veriyoruz. Bu yüzden ortak aklın hâkim olduğu bir yönetim anlayışı sergilemeye özen gösteriyoruz. Değerli esnaflarımıza misafirperverliklerinden ötürü teşekkür ediyor, hayırlı işler diliyorum” ifadelerini kullandı.

# Türkiye, Gebze, sosyal, başkan, parti, Cumhur İttifakı, ziyaret

01 Mar 2024 - 10:39 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.220.517 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI ARANIYOR

İzmit Yenişehir Mahallesinde, Fizik Tedavi Kliniğinimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışmak  üzere, PART-TIME BAYAN TEMİZLİK PERSONELI alınacak...

PERSONEL ARANIYOR

Körfez‘deki Basınçlı Kap imalatı sektöründe faaliyet gösteren fabrikamızda çalıştırılmak üzere *Askerliğini yapmış, *45 yaşını aşmamış GAZALTI, ELE...

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

27’lik ve 45’lik araç kullanabilen, yasal evrakları tam ŞOFÖR ARKADAŞLAR arıyoruz. Tel: 0534 365 33 68

ŞOFÖR ARANIYOR

İşletmemizde yemek dağıtımı yapacak ŞOFÖR aranmaktadır.  KARTEPE YEMEK VE GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Tel: 0 533 681 72 06

SERVİS ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

95 Evler-Tütünçiftlik-Derince-İzmit merkez-Bekirpaşa ve Yahyakaptan bölgelerinden genç ve emekli SERVİS ŞOFÖRLERİ aranıyor. Tel: 0262 322 70 57

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ ELEMAN ARIYOR

İDDAA MP SAYISAL BAYİİ için, merkez de ikamet eden 30-50 yaş arası sigortalı/emekli Özgeçmiş için [email protected] Tel:0552 590 95 48

KOCAELİ KERESTE PERSONEL ARIYOR

Palet Fabrikasında çalışabilecek VASIFLI VASIFSIZ ELEMANLAR aranıyor. Ayrıca, *80’LİK ŞERİT MAKİNA USTASI, *TOMRUK ARABALI USTASI, *ŞERİT BİLEME US...

ORKA DONATIM ELEMANLAR ARIYOR

Orka Donatım firmasında Tersanede çalışacak *KAYNAKÇI, *MONTAJCI, *YARDIMCI VE VASIFSIZ ELEMAN alınacaktır. Tel: 0536 618 52 10 - 0544 963 75 26...

ŞAFAK GEMİ ELEMAN ARIYOR

ŞAFAK GEMİ DONATIM Şirketimiz bünyesinde, meslek öğrenebilecek kapasitede olan 18-50 yaş arası VASIFSIZ YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. Tel: 0262 323...

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Kocaman: Teleferik büyük katkı verecek mask
Kocaman: Teleferik büyük katkı verecek
Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi  mask
Başkan Adayı Büyükgöz, sanayi esnafını gezdi 
Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı mask
Kartepe Belediyesi FitKartepe açıldı
8. Yargı Paketi: 14 madde daha kabul edildi mask
8. Yargı Paketi: 14 madde daha kabul edildi
Çiftçi, “Kronik sorunlara çözüm ürettik” mask
Çiftçi, “Kronik sorunlara çözüm ürettik”
Muharrem Tutuş’tan Erenkaya’ya ziyaret mask
Muharrem Tutuş’tan Erenkaya’ya ziyaret

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL