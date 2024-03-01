Muharrem Tutuş, “Sözümüz söz, hizmet üreteceğiz”

İzmit İlçe SKM programları kapsamında bir an olsun sahadan ayrılmayan Cumhur İttifakı İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, Yenişehir Mahallesi’nde kurulan pazar alanını ziyaret etti, pazarcı esnafına kolaylıklar diledi. Pazar esnafını ziyaret etti. Başkan Adayı Tutuş’u görmekten mutluluk duyduğunu belirten vatandaşlar adaylığının hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ
Duyduğu ilgiden dolayı mutlu olduğunu belirten Muharrem Tutuş, “Daha güçlü daha dinamik projeler ve hizmetlerle halka hizmet vereceğinin sözünü verdi. Pazar esnafı ziyaretlerinde, İlçe Kadın Kolları Başkanı Pınar Atabay, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Köksal Gümüş ve partililer eşlik etti.
YAPILANI BİLE KORUYAMADILAR
Pazarcı esnafları dinleyen Başkan Adayı Tutuş, AK Parti döneminde Pazar yeri konusunda ilçemize önemli yatırımların kazandırıldığını belirten Tutuş, “ İzmitliler AK Parti Belediyeciliğini çok iyi bilirler. Şuan içerisinde bulunduğumuz pazar alanı da bizim dönemimizde yapıldı. Görüyoruz ki, yapılanı bile yeterince koruyamamışlar. Bu günler bitecek Allah’ın izniyle 31 Mart itibariyle yeniden hizmet dolu günlere kavuşacağız” dedi.
Kaynak: Bülten
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.