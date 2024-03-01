Ali Yıldırım Sezer, “Gölcük’te sandıkta rekor kıracağız”

Yerel seçimlerde sandıkta en fazla oyu alan ilçe olmayı hedefleyen Gölcük Belediye Başkanı ve AK Parti Gölcük Belediye Başkan Adayı Ali Yıldırım Sezer, temaslarını sürdürüyor. Ev, esnaf ve STK ziyaretlerinde Gölcüklülerle bir araya gelen Sezer’e AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz ve ilçe teşkilatı üyelerinin eşlik etti. Ziyaretlerde konuşan Sezer, Ev ziyaretlerinin ardından Türkiye Yardım Sevenler Derneği Gölcük Şubesi yönetici ve üyeleri bir araya gelen Sezer, “Gölcük sandıkta rekor kıracak” dedi.

HİZMETLERİMİZE DEVAM EDECEĞİZ

Hemşehrilerine Türkiye Yüzyılı’nda Gölcük’ü marka kentler arasına sokacak projelerini anlatan Sezer, hemşehrilerinden destek istedi. Sezer, “Sizlerin destekleri ile inşallah 31 Mart günü sandıktan zaferle ayrılarak hizmetlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bize verdiğiniz güçle, Cumhuriyetimizin 100. yılında Gölcükümüz’e yakışır projelerimizi birlikte hayata geçireceğimizden kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Kaynak: Bülten