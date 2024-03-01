Aygün Hanımeller Kooperatifi’ne konuk oldu

Beş yıllık süreçte ilçeye birbirinden değerli eserler kazandıran Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişarelerini sürdürüyor. Farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak buluşan Başkan Aygün, bu kez Hanımeller Kadın Kooperatifi’ne konuk oldu. Kooperatif Başkanı Mürvet Müge Kara, yönetim kurulu üyeleri Melahat Aktaç, Tülay Açar, Kamile Kara, Elmas Can, Nurgül Akkazan, Güllü Tanrıverdi ve Sırrıpaşa Mahalle Muhtarı Hülya Yıldırım’ın yer aldığı buluşma Sırrıpaşa Mahallesi’ndeki kooperatif binasında gerçekleşti. Yapılan çalışmalar ve faaliyetlerin de değerlendirildiği ziyarette Başkan Aygün’e Derince Belediye Meclis Üyesi Kenan Yalçın eşlik etti.

Kaynak: BÜLTEN