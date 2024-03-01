Derince´de konferanslar sürüyor

Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlenen programların bu kez konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ekşi olacak. 5 Mart Salı günü saat 21.00’de Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan ‘Mahremiyet ve aile’ konulu konferansa yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve alanında uzman isimleri ilçe halkıyla buluşturduklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu ifade etti.

Kaynak: BÜLTEN