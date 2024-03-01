Derince´de konferanslar sürüyor

Derince Belediyesi'nin Derince İlçe Müftülüğü ile birlikte düzenlediği konferanslar devam ediyor. "Aileler Buluşuyor, Huzuru Konuşuyor" kapsamında düzenlenen programların bu kez konuğu Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Ekşi olacak. 5 Mart Salı günü saat 21.00’de Yenikent Kültür Merkezi'nde başlayacak olan ‘Mahremiyet ve aile’ konulu konferansa yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Kültürel faaliyetleri önemsediklerini ve alanında uzman isimleri ilçe halkıyla buluşturduklarını belirten Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, konferansa tüm vatandaşların ailece davetli olduğunu ifade etti.
Kaynak: BÜLTEN
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.