23 yaşındaki Yunus Emre yaşamını yitirdi

Gölcük’te esnaflık yapan Ahmet Ay’ın oğlu Yunus Emre Ay(23) amansız hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi. Bir süredir tedavi gören genç Yunus Emre’nin vefat haberi yakınlarını gözyaşına boğdu. Yunus Emre Ay, bugün Tevfik Hoca Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası İhsaniye Mezarlığında toprağa verilecek.
Kaynak: HABER MERKEZİ
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Yahya Kaptan - ALLAH RAHMET EYLESİN...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.