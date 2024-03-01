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Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ilk 8’de

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Düzce’deki yarı finalleri geçen Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi erkek futbol takımı adını Antalya’da yapılacak Türkiye finallerine yazdırdı. Teknik sorumlu Ferhat Yaşar, hedeflerinin Türkiye şampiyonluğu olduğunu söyledi.

Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ilk 8’de mask
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DÜZCE’DE 4’TE 4 YAPTI

Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi genç erkek futbol takımı Düzce’de yapılan yarı finallerden yüzünün akıyla çıktı. İlk gün Bartın’ı 10-0, ikinci gün geçen yılın finalisti Samsun’u 2-0, üçüncü gün Tokat’ı yine 2-0 ile geçen temsilcimiz grup birincisi olarak diğer grubun ikincisi Denizli ile eşleşti. Zorlu geçen finali 1-0 kazanan temsilcimiz adını Türkiye finallerine yazdırdı. Türkiye çapında ilk 8 takım arasına giren Hayrettin Gürsoy’un başarılı büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

HEDEF TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU

Türkiye finalleri bu yıl Antalya’da yapılacak. Okulun beden eğitimi öğretmeni ve takımın teknik sorumlusu Ferhat Yaşar, Düzce’de Kocaeli kentini en iyi şekilde temsil ettiklerini, fazla zorlanmadan finallere kaldıklarını belirterek, “Belirlediğimiz büyük hedefe doğru yürüyoruz. Antalya’dan Türkiye şampiyonu olarak dönmek istiyoruz. Bunu başaracak gücümüz, inancımız fazlasıyla var. Takımıma güveniyorum” dedi.

Hayrettin Gürsoy Spor Lisesi ilk 8’de

Kaynak: Spor servisi

# Kocaeli, VAR, Türkiye

01 Mar 2024 - 11:37 Kocaeli- Spor --- Okunma

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