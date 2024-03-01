Ramazan ayına günler kala beyaz ete zam geldi. Ocak ayında 85 lira olan bütün piliç fiyatı Şubat ayında 89 liraya yükseldi. 110 lira olan sarma 120, 135 lira olan göğüs fileto 145, 110 lira olan sarma 120, 65 lira olan tavuk ciğeri 70, 120 lira olan kanat 130, 89 lira olan çıtır kelebek 110 lira oldu. Beyaz ette zam şampiyonu baget oldu. 100 lira olan baget 140 lira oldu.