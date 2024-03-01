Ersoy: Muhtarların seçim süreci prosedüre bağlanmalı

Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şubesi Başkanı Mustafa Ersoy; yönetim kurulu üyeleri Turgut Muhtarı Mehmet Kurt, Kuruçeşme Fatih Muhtarı Musa Temel ile gazetemizi ziyaret etti. Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Cemalettin Öztürk ile bir araya gelen Mustafa Ersoy, çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Mustafa Ersoy şunları söyledi:

“Kongremiz tamamladı yönetim ve kurullarımızla 3 yıllığına görevi aldık. Güzel bir birliktelikle kongre süreci tamamlandı, bu dönem üye sayımızı arttıracağız. Bugün 60 üyemiz var. Şunu özellikle belirtmek isterim 31 Mart’ta yeni dönem öncesi Büyükşehir Belediyemize muhtarlarımıza sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.

VATANDAŞIN DEVLETE AÇILAN KAPISIYIZ

Biz muhtarlar vatandaşın devlete açılan ilk kapısıyız, mahalleyi en iyi bilenleriz. Devlet ile millet arasında köprü vazifesi görüyoruz. İşimizi severek yapıyoruz fakat muhtarlık kanunun değişmesi gerekiyor. Muhtarlık seçimi için belediye başkanlığı ve meclis üyeliği adaylığı gibi bir seçim prosedürü yok. Muhtar olmak isteyen seçim günü gidiyor, pusula koyuyor ve seçilebiliyor.

MAZBATAYI ALDIKTAN SONRA SORUŞTURMA

Bu böyle olmaz, bunun değişmesi gerekiyor. Muhtarlara güvenlik soruşturması yapılıyor ama seçilip mazbatayı aldıktan sonra yapılıyor. Seçilmeden önce yapılmalı. Muhtarlık vatandaşın hizmete ulaşması noktasında önemli bir kurum. 'Muhtarlar 17 bin TL alıyor' diye tepkiler var ama muhtarın gittiği düğünlerdeki harcaması, muhtarlıktaki ikram harcaması ve otomobille vatandaşa verdiği hizmet için yetmiyor. 'Muhtarlık kaldırırsın' diye tartışmalar yapılıyor, bu kabul edilebilir bir söylem değil çünkü mahallelerin bir sorumlusu olması gerek. Muhtarı sistemden çektiğimiz zaman oluşan boşluğu kim dolduracak?”

TÜRKİYE MUHTARLAR DERNEĞİ ŞUBE YÖNETİMİ

Mustafa Ersoy( Başkan), Musa Temel, Burhan Duran, Hüdayim Yıldız, Hasan Efe, Fırat Çiçek, Nurettin Güneş, Yaşar Tüzer, Mehmet Murt, Recep Kahveci