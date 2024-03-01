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Yerel seçimlere bir ay kaldı

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1 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bir aylık süre kaldı.

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Yüksek Seçim Kurulunca (YSK) 1 Aralık 2023'te ilan edilen seçim takvimi, 1 Ocak'ta işlemeye başladı.

Takvim doğrultusunda bugüne kadar yürütülen iş ve işlemler kapsamında YSK, 2 Ocak'ta seçime katılma yeterliliğine sahip 36 siyasi partinin bulunduğunu belirledi.

Seçime katılacak siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için ise 27 Ocak'ta YSK Başkanlığında kura çekimi yapıldı. YSK Başkanı Ahmet Yener, Yenilik Partisinin seçime katılmayacağını, Büyük Türkiye Partisi'nin de adını Ocak Partisi olarak değiştirdiğini YSK'ye bildirdiğini açıkladı.

Kura sonucu AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Genç Parti 29, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, MHP 31, Türkiye İşçi Partisi 32, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, Saadet Partisi 34 ve Vatan Partisi 35'inci sırada yer aldı.

29. sıradaki Genç Parti'nin seçime katılmayacağını bildirmesi üzerine seçime katılacak siyasi parti sayısı 34'e indi. Parti, oy pusulasından kaldırılacağından, bazı partilerin pusuladaki sırası değişecek. Buna göre, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34. sırada olacak.

ADAY LİSTELERİ 3 MART'TA AÇIKLANACAK

Siyasi parti ilçe başkanlıkları, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği ve il genel meclisi üyelikleri seçimlerine ait aday listelerini ilçe seçim kurullarına, büyükşehirlerde siyasi parti il başkanlıkları, büyükşehir belediye başkan aday listelerini il seçim kurullarına 20 Şubat'ta teslim etti. Aynı süre içinde bağımsız adaylar da başvurularını yaptı.

Seçim kurullarınca yapılan inceleme veya itiraz üzerine verilen kararlar sonucunda ya da istifa nedeniyle siyasi partilerin aday listelerinde eksiklik olması halinde, bu durum 1 Mart'ta ilçe veya il seçim kurullarınca partilere bildirilecek. Partiler, 2 Mart'ta eksiklikleri tamamlayarak ilgili seçim kurullarına bildirecek ve kesin aday listeleri 3 Mart'ta açıklanacak. Birleşik oy pusulalarının basımı ve ilçe seçim kurulu başkanlıklarına dağıtımına da 3 Mart'ta başlanacak.

Propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, 21 Mart sabahı başlayacak.

Döküm ve dağıtımına 29 Şubat'ta başlanan seçmen bilgi kağıtlarının seçmenlere dağıtımı 24 Mart'ta tamamlanacak.

28 Mart'ta tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin listeler kesinleştirilecek.

Propaganda serbestliği 30 Mart Cumartesi saat 18.00'de sona erecek.

Türkiye, 31 Mart'ta sandık başına gidecek.

OY VERME SAATLERİ

YSK, seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak, doğudaki 32 ilde oy verme saatini bir saat erkene aldı.

Bu nedenle Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır, Kilis illerinde ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak uygulanacak.

Bu illerin dışında kalan diğer illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olacak.

Kaynak: AA

# başkan, parti, ilçe, meclis, Türkiye, 31 Mart, Ocak, Büyükşehir

01 Mar 2024 - 11:47 Kocaeli- Türkiye --- Okunma

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