Çetinkaya, “Karamürsel için var gücümüzle çalışacağız”

AK Parti Karamürsel Belediye Başkan Adayı Mesut Çetinkaya, seri ziyaretler kapsamında ilçede girmedik esnaf, sıkmadık el bırakmıyor. Çetinkaya, İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan program kapsamında Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret etti. Hemen ardından da Karamürsel Amatör Balıkçılar Derneği üyeleriyle buluştu.

BALIKÇI VE KADIN GİRİŞİMCİLERLE BULUŞTU

Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuba Türkmen ve üyeleri ile görüşen Mesut Çetinkaya, kadınların çalışmalarının çok kıymetli olduğunu ifade etti.

Daha sonra da Karamürsel Amatör Balıkçılar Derneği üyeleriyle bir araya gelen Mesut Çetinkaya, balıkçıların talep ve önerilerini dinledi, “Attığımız her adımı ortak akıl ilet atacağız” dedi.

ÇAY OCAKLARINI ZİYARET ETTİ

Çetinkaya daha sonra Ünal Çay Ocağı ile Terminal Çay Ocağı’nı da ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. Karamürsel’de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte güzel hizmetlere imza atıldığını belirten Çetinkaya, “Bizler de bu hizmetlere yenilerini eklemek için var gücümüzle, gece-gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bülten