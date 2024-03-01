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Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

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1 Mart 1958 tarihinde İzmit Körfezi’nde batan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden 392 kişi, facianın 66’ncı yılında unutulmadı. Hayatını kaybedenler için İzmit 1 Mart Vapur İskelesi önünde anma töreni düzenlenerek denize karanfil bırakıldı.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı mask
Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı
Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı
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DENİZE KARANFİLLER BIRAKILDI

İzmit Körfezi'nde, 1 Mart 1958'de çoğunu İzmit Lisesi ve İzmit Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin oluşturduğu 600'e yakın yolcuyla İzmit İskelesi'nden hareket eden Üsküdar Vapuru bir süre sonra yakalandığı fırtınada battı. Vapurdaki çoğu lise öğrencisi olmak üzere 392 yolcu, boğularak ya da donarak hayatını kaybetti. Facianın 66’ıncı yıl dönümünde İzmit 1 Mart Vapur İskelesinde düzenlenen törenle hayatını kaybedenler anıldı. Vapur İskelesi önünde toplananlar, faciada hayatını kaybedenlerin anısına iskeleden denize karanfiller bıraktı. Anma törenine; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen, İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği (İZSANDER) Başkanı Levent Bahadır ve hayatını kaybeden vatandaşların yakınları katıldı.

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

BABAM O GEMİDE BOĞULARAK VEFAT ETTİ

Mustafa Kurt, geminin battığı günü anlattı: “Üsküdar Gemisi battıktan sonra gemide bulunanları sandallarla kurtarmaya gittik. Kızlar ve çocukları birbirlerine sarılmış halde bulduk. Karaya çıkardık ve devlet hastanesine götürdük. Devlet hastanesi koridorları doluyu. Hastanede annesi ve babasını görüp sonrasında vefat edenler oldu. O gemide benim babam da vardı ve boğularak vefat etti.”

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

BU KADER DEĞİL İHMALKARLIKTIR

Vapurda babası Şaban Dinçer’i kaybeden Nuray Dinçer, “Batacak halde olan bu vapuru Körfez’den kaldırmadılar. Bu kader değil ihmalkarlıktır. Dünya basınında bile yer aldı. Şimdi tabi ki gidenleri geri getiremeyiz. Bu vapur için pek çok anlatımlar oldu ama en gerçeği annemin anlattığıdır. Bu vapur kaptan köprüsü uçtuktan sonra battı. Bunlar içimizi yakan acılar. Bu tarz hataların da son bulmasını istiyorum.” dedi.

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

1 MART ANITI İSTEĞİMİZİ TEKRARLIYORUM

İzmit Sanat Okulu Mezunları Derneği Başkanı Levent Bahadır konuşmasında şunları söyledi: “İnanın bizim Türk karasularında 1 Mart 1958 yılında meydana gelen bu durum en üzücü deniz facialarından biridir. Fırtınaya dayanamayan gemide birçok canımızı ve 50 öğrencimizi kaybettik. İzmit Belediye Başkanımızdan 1 Mart Anıtı istemiştik bu isteğimizi tekrarlıyorum.” dedi.

Üsküdar Vapuru faciasında hayatını kaybedenler anıldı

BUGÜNÜN UNUTULMASINI İSTEMİYORUZ

İzmit Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Haluk Cem Gökmen ise konuşmasında şunları söyledi: “ 1 Mart Üsküdar Vapur Faciası’nın 66’ıncı yıl anma programında bizimle olduğunuz içi teşekkür ediyorum. Her yıl aynı temenni de bulunuyoruz. Bugünün unutulmasını istemiyoruz. Bu bölgeye 1 Mart 1958 faciası ile ilgili bir anıt talep ediyoruz.“ 

HAYATINI KAYBEDENLERİ MİNNETLE ANIYORUZ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ise, “66 yıl önce bu kıyılardan ayrılan ve bir fırtına sonucu denizin acımasız kollarına teslim olan Üsküdar Vapurunda hayatını kaybeden canlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle anıyoruz.” dedi.

# İzmit, HER, Körfez

01 Mar 2024 - 12:11 Kocaeli- Gündem --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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