Masterler Ligi’nde final yarın akşam

Büyük çekişmeye sahne olan ligin finalinde yarın akşam Full Medya Bekirpaşa ile Kartepe Masterler karşılaşacak. Avni Kalkavan Stadı’ndaki maç saat 18.00’de başlayacak. Marmara Masterler Federasyonu Başkanı İsmail Işıksoy tüm futbol severleri final maçına davet etti. Finalin ardından düzenlenecek törenle kupalar takdim edilecek.
Kaynak: SPOR SERVİSİ
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.