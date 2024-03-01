Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı

FARKLI YENMİŞTİK

2001-2002 sezonunda başında dünya devi Arsenal ile Kocaelispor’un yolu sezon başında Avusturya’da kesişmişti. Sezona ünlü Swarovski kristallerinin üretildiği Avusturya’nın Wattens şehrindeki turnuvayla başlayan Kocaelispor ile Arsenal turnuvada karşı karşıya gelmişti. Pires, Seaman, Dixon, Parluor, Henry, Berkamp ve Inamoto gibi dönemin yıldızlarıyla sahada olan Arsenal, ikinci yarı yapılan değişiklikleri neticesinde neredeyse asıl kadrosuyla sahadaydı. Ahmet Şahin, Faruk, Timko, Engin, Nuri , Cem, Cihan, Lazarov, Alex, Hasan ve Serdar ilk 11ile sahaya çıkan Kocaelispor Arsenal’i 16.dakikada 1-1 olan Lazarov (2), Nuri ve Serdar’ın golleriyle 4-1 yenmişti.

“SEZON SONUDA KUPA ALDIK”

Şimdilerde U-16 takımının antrenörlüğünü yapan Nuri Çolak’ın da oynadığı ve bir gol atarak kupaya uzandığı maçla ilgili olarak Nuri Çolak’tan da özel açıklamalar geldi. O günleri dün gibi hatırladığını söyleyen Çolak, “Yıllar sonra bu kupaya dokunmak beni duygulandırdı. Geçmişe götürdü. O sezon Arsenal hazırlık maçları da dahil oynadığı hiçbir maçta yenilmemiş, her maç gol atmıştı. Biz aynı sezonun sonunda Türkiye Kupası’nı da almayı başarmıştık. Çok güzel yıllar, değerli hatırlardı. Kocaelispor’un o yıllara kavuşması bizim en büyük dileğimiz. Bizde verilen görev dahilinde bunun için çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber: Gökhan BEŞİKTAŞ

Fotoğraf: Aziz Emre Gündeşen