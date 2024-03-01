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01 Mar 2024 - 13:27- Spor G:

Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı

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Kocaelispor’un 2001-2002 sezonun başında Avusturya’da hazırlık kampındaki turnuvada karşılaştığı Arsenal’i 4-1 yenerek kazandığı Swarovski Kupası yıllar sonra kulübün deposunda bulunarak Kocaelispor Alt Yapı Tesisleri’nde sergilendi.

Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı mask
Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı
Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı
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FARKLI YENMİŞTİK

2001-2002 sezonunda başında dünya devi Arsenal ile Kocaelispor’un yolu sezon başında Avusturya’da kesişmişti. Sezona ünlü Swarovski kristallerinin üretildiği Avusturya’nın Wattens şehrindeki turnuvayla başlayan Kocaelispor ile Arsenal turnuvada karşı karşıya gelmişti. Pires, Seaman, Dixon, Parluor, Henry, Berkamp  ve Inamoto gibi dönemin yıldızlarıyla sahada olan Arsenal, ikinci yarı yapılan değişiklikleri neticesinde neredeyse asıl kadrosuyla sahadaydı. Ahmet Şahin, Faruk, Timko,  Engin, Nuri , Cem, Cihan, Lazarov, Alex, Hasan ve Serdar ilk 11ile sahaya çıkan Kocaelispor Arsenal’i 16.dakikada 1-1 olan Lazarov (2), Nuri ve Serdar’ın golleriyle 4-1 yenmişti.

Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı

“SEZON SONUDA KUPA ALDIK”

Şimdilerde U-16 takımının antrenörlüğünü yapan Nuri Çolak’ın da oynadığı ve bir gol atarak kupaya uzandığı maçla ilgili olarak Nuri Çolak’tan da özel açıklamalar geldi. O günleri dün gibi hatırladığını söyleyen Çolak, “Yıllar sonra bu kupaya dokunmak beni duygulandırdı. Geçmişe götürdü. O sezon Arsenal hazırlık maçları da dahil oynadığı hiçbir maçta yenilmemiş, her maç gol atmıştı. Biz aynı sezonun sonunda Türkiye Kupası’nı da almayı başarmıştık. Çok güzel yıllar, değerli hatırlardı. Kocaelispor’un o yıllara kavuşması bizim en büyük dileğimiz. Bizde verilen görev dahilinde bunun için çalışmaya, gelişmeye devam edeceğiz” dedi.

Haber: Gökhan BEŞİKTAŞ

Fotoğraf: Aziz Emre Gündeşen

Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı
Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı
Arsenal’i 4-1 yenerek o kupayı almıştık, Kocaelispor’un yıllardır ortalıkta olmayan kupası depodan çıktı

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01 Mar 2024 - 13:27 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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