BARIŞ İLK 11’E
Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in Beridze’nin yerine Barış Alıcı’yı ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Orta sahada Amaral’ı ilk 11’de oynatmayı düşünen Mustafa Gürsel’in özellikle savunma hattında da sistemde de değişikliğe gitmesi bekleniyor. Deneyimli teknik adamın santraforda ise tercihini geçen hafta olduğu gibi Cristian Kouakou’dan yana kullanması sürpriz olmayacak.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - Amaral ilk 11 baslamalı candeis ve amaral göbekte oynamalı ara pas ıhtıyacımız var kontra atak yapmamız lazım ,Kalede artık harun tekin olmalı bence
Öz Körfezli̇ A.y - Hocam gürcüleri ve Oguz ceylanı oynatma onlar seni yakacaklar. o puan alır gelirsin sonrada bir sürü laf edabiyatı yaparsın.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.