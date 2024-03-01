CHP, Başiskele’de ‘yeni aday belirleyin’ talimatı vermedi

ANIL ACURMAN’IN ADAYLIĞI DÜŞÜRÜLDÜ

CHP Başiskele İlçe Seçim Kurulu, CHP Başiskele Belediye Başkan Adayı Anıl Acurman’ın, adaylığı hakkında CHP’li bir şahsın ‘ilçe başkanlığı görevinden zamanında istifa etmedi’ itirazı üzerine adaylığını düşürdü. Acurman bu kararın ardından Kocaeli İl Seçim Kurulu’na zamanında istifa ederek başvuru yaptığına dair itiraz dilekçesini sundu. İl Seçim Kurulu yaptığı toplantıda Acurman’ın adaylığının düşürülmesini oy birliği ile onadı.

CHP GENEL MERKEZİ TALİMAT VERMEDİ

Anıl Acurman’ın adaylığının sona ermesinin ardından Acurman ve İl Başkanı Bülent Sarı çıkaracakları yeni adayla seçime gireceklerini vurgulamıştı. Yeni ismin en geç 2 Mart Cumartesi günü saat 17.00’ye kadar bildirilmesi gerekiyor. Elde edilen son bilgilere göre CHP Genel Merkezi, 2 gün önce adaylığı kesin olarak düşürülen Acurman’ın yerine yeni bir aday belirlenmesi için henüz bir talimat vermedi. Talimat geldiği takdirde Anıl Acurman, İl Başkanı Bülent Sarı ve Başiskele İlçe Örgütü’nün bir araya gelerek yeni aday için toplantı yapması ve bu toplantıdan yeni ismin çıkması bekleniyor.