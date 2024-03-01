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01 Mar 2024 - 14:02- Siyaset G:

Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”

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Seçim çalışmalarını büyük bir hızla sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın ve İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş, dün akşam Serdar Mahallesi’nde düzenlenen programda yine büyük bir sevgi gösterisi ile karşılaştı, alanı dolduran kalabalık desteğini “İzmit bizimdir, bizim olacak” sloganları atarak gösterdi. Cep telefonlarıyla yapılan ışık gösterisi de görülmeye değerdi.

Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak” mask
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
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SERDAR IŞIL IŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş; AK Parti İzmit Meclis Üyesi Erkan Aksoy’un düzenlediği programda Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programda kısa bir konuşma yapan Aksoy, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Biz de kendisine söz veriyoruz. İzmit’i yeniden AK Belediyecilikle buluşturacağız” dedi. Kalabalık, Aksoy’un sözlerini “İzmit bizimdir, bizim olacak” sloganlarıyla destekledi.

Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”

BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş da, Serdar Mahallesi’ne destekleri için teşekkür etti, “İnşallah bu desteğin karşılığını 1 Nisan’da görevi devraldığımızda fazlasıyla vereceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde, bundan 5 yıl önce olduğu gibi şehrimize değer katmaya, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Başakan Büyükakın da konuşmasında, “Ne yapıyorsak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yapıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”
Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”

Kaynak: Bülten

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01 Mar 2024 - 14:02 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(5)
05

Ataberk - Nevzata oy verdik, hikaye, fatmaya verdik oy farklı bir şey yok... Muhtar ümit gerisi hikaye....

Yanıtla . 4Beğen . 3Beğenme 01 Mart 14:50
04

Korfezli - Buna halk karar verecektir siz adaylar değil kendinizi ne saniyorsunuz HARAM zadeler

Yanıtla . 8Beğen . 2Beğenme 01 Mart 14:45
02

İzmitce - Seviliyorsun Muharrem başkan. Paşa'dan ailecek oyumuz sana.

Yanıtla . 3Beğen . 12Beğenme 01 Mart 14:29
01

Hakan Sert - İzmit, Demli Fatma Kaplanın hegamonyasından kurtarılıp tekrar AK belediyeciliğe kazandırılacaktır bundan eminim

Yanıtla . 5Beğen . 14Beğenme 01 Mart 14:21
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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