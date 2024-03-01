Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”

SERDAR IŞIL IŞILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş; AK Parti İzmit Meclis Üyesi Erkan Aksoy’un düzenlediği programda Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programda kısa bir konuşma yapan Aksoy, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Biz de kendisine söz veriyoruz. İzmit’i yeniden AK Belediyecilikle buluşturacağız” dedi. Kalabalık, Aksoy’un sözlerini “İzmit bizimdir, bizim olacak” sloganlarıyla destekledi.

BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ

İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş da, Serdar Mahallesi’ne destekleri için teşekkür etti, “İnşallah bu desteğin karşılığını 1 Nisan’da görevi devraldığımızda fazlasıyla vereceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde, bundan 5 yıl önce olduğu gibi şehrimize değer katmaya, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Başakan Büyükakın da konuşmasında, “Ne yapıyorsak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yapıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: Bülten