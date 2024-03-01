Serdar inledi: “İzmit bizimdir, bizim olacak”

SERDAR IŞIL IŞILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adayı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Dr.Şahin Talus, Cumhur İttifakı AK Parti İzmit Belediye Başkan Adayı Muharrem Tutuş; AK Parti İzmit Meclis Üyesi Erkan Aksoy’un düzenlediği programda Serdar Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Programda kısa bir konuşma yapan Aksoy, “Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman bizlerin yanında olmuştur. Biz de kendisine söz veriyoruz. İzmit’i yeniden AK Belediyecilikle buluşturacağız” dedi. Kalabalık, Aksoy’un sözlerini “İzmit bizimdir, bizim olacak” sloganlarıyla destekledi.
BÜYÜK SEVGİ GÖSTERİSİ
İzmit Belediye Başkanı Adayı Muharrem Tutuş da, Serdar Mahallesi’ne destekleri için teşekkür etti, “İnşallah bu desteğin karşılığını 1 Nisan’da görevi devraldığımızda fazlasıyla vereceğiz. Kocaeli Büyükşehir Belediyemizle uyum içinde, bundan 5 yıl önce olduğu gibi şehrimize değer katmaya, geliştirmeye ve güzelleştirmeye devam edeceğiz” dedi. Başakan Büyükakın da konuşmasında, “Ne yapıyorsak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceği için yapıyoruz. Var gücümüzle çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
Kaynak: Bülten
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(5 )
Ataberk - Nevzata oy verdik, hikaye, fatmaya verdik oy farklı bir şey yok... Muhtar ümit gerisi hikaye....
Korfezli - Buna halk karar verecektir siz adaylar değil kendinizi ne saniyorsunuz HARAM zadeler
Alperenler - Alperenler Seninle
İzmitce - Seviliyorsun Muharrem başkan. Paşa'dan ailecek oyumuz sana.
Hakan Sert - İzmit, Demli Fatma Kaplanın hegamonyasından kurtarılıp tekrar AK belediyeciliğe kazandırılacaktır bundan eminim
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.