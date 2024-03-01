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01 Mar 2024 - 18:00- Gündem G:

Kırmızı et fiyatları zamlandı…Kıyma 50, ciğer 100 lira zamlandı 

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Ramazan ayına günler kala kırmızı et fiyatlarına zam geldi. Dana kıyma 50 lira zamla 450 lira, kuzu ciğeri 100 lira zamla 500 lira oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
Kırmızı et fiyatları zamlandı…Kıyma 50, ciğer 100 lira zamlandı  mask
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KIYMA, KUŞBAŞI VE KÖFTE ZAMLANDI

Kocaeli’de kırmızı et fiyatlarına zam geldi. Şubat ayında bir önceki aya göre kırmızı ette dana kıyma, dana kuşbaşı, köfte, sucuk, bahar eti, dana dil, uykuluk, kuzu ciğeri, kuzu takım, kuzu kelle, dalak ve beyin fiyatına zam geldi. Kırmızı ette en fazla zamlanan ürünler 50 lira ile dana kıyma, köfte, 60 lira ile kuzu kelle ve 100 lira ile kuzu ciğeri oldu.

Dana ciğeri, dana yüreği, dana böbreği, dana kelle, dana kuyruk, işkembe, kuzu paça ve dana paça fiyatlarına ise zam yapılmadı.

ÜRÜN ADI

OCAK FİYATI (₺)

ŞUBAT FİYATI (₺)

Dana Kıyma

400

450

Dana Kuşbaşı

450

490

Dana Biftek

550

550

Köfte

350

400

Sucuk

400

450

Dana Ciğeri

400

400

Dana Yürek

200

200

Dana Böbrek

80

80

Bahar Eti

360

380

Kelle Eti

280

280

Dana Dil

330

350

Uykuluk

250

270

Kuyruk Eti

270

270

İşkembe

100

100

Kuzu Ciğeri

500

600

Kuzu Takım

280

350

Kuzu Kelle

120

180

Kuzu Paça

25

25

Dana Paça

140

140

Dalak

70

80

Beyin

70

80

 

# Kocaeli, Ocak, Zam

01 Mar 2024 - 18:00 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Volkan - Nefes aldirtmayin bu insanlara. Protein yemeyen insan dusunemez sagliklida olamaz. Beslenmekle karnini doyurmak farkli seyler. Bu insanlar herseyi hak ediyor sogan ekmek yeriz diyen neden bu haldeyim diye sorgulamayan herseyi hak ediyor. Cpcugun cikolata oyuncak istedimi alabiliyormusun? Istedigin zaman disarda yemek yiyebiliyor musun?

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 01 Mart 18:46

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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