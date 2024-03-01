Kırmızı et fiyatları zamlandı…Kıyma 50, ciğer 100 lira zamlandı 

KIYMA, KUŞBAŞI VE KÖFTE ZAMLANDI

Kocaeli’de kırmızı et fiyatlarına zam geldi. Şubat ayında bir önceki aya göre kırmızı ette dana kıyma, dana kuşbaşı, köfte, sucuk, bahar eti, dana dil, uykuluk, kuzu ciğeri, kuzu takım, kuzu kelle, dalak ve beyin fiyatına zam geldi. Kırmızı ette en fazla zamlanan ürünler 50 lira ile dana kıyma, köfte, 60 lira ile kuzu kelle ve 100 lira ile kuzu ciğeri oldu.

Dana ciğeri, dana yüreği, dana böbreği, dana kelle, dana kuyruk, işkembe, kuzu paça ve dana paça fiyatlarına ise zam yapılmadı.