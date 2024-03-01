Kırmızı et fiyatları zamlandı…Kıyma 50, ciğer 100 lira zamlandı 

KIYMA, KUŞBAŞI VE KÖFTE ZAMLANDI
Kocaeli’de kırmızı et fiyatlarına zam geldi. Şubat ayında bir önceki aya göre kırmızı ette dana kıyma, dana kuşbaşı, köfte, sucuk, bahar eti, dana dil, uykuluk, kuzu ciğeri, kuzu takım, kuzu kelle, dalak ve beyin fiyatına zam geldi. Kırmızı ette en fazla zamlanan ürünler 50 lira ile dana kıyma, köfte, 60 lira ile kuzu kelle ve 100 lira ile kuzu ciğeri oldu.
Dana ciğeri, dana yüreği, dana böbreği, dana kelle, dana kuyruk, işkembe, kuzu paça ve dana paça fiyatlarına ise zam yapılmadı.
ÜRÜN ADI
OCAK FİYATI (₺)
ŞUBAT FİYATI (₺)
Dana Kıyma
400
450
Dana Kuşbaşı
450
490
Dana Biftek
550
550
Köfte
350
400
Sucuk
400
450
Dana Ciğeri
400
400
Dana Yürek
200
200
Dana Böbrek
80
80
Bahar Eti
360
380
Kelle Eti
280
280
Dana Dil
330
350
Uykuluk
250
270
Kuyruk Eti
270
270
İşkembe
100
100
Kuzu Ciğeri
500
600
Kuzu Takım
280
350
Kuzu Kelle
120
180
Kuzu Paça
25
25
Dana Paça
140
140
Dalak
70
80
Beyin
70
80
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Volkan - Nefes aldirtmayin bu insanlara. Protein yemeyen insan dusunemez sagliklida olamaz. Beslenmekle karnini doyurmak farkli seyler. Bu insanlar herseyi hak ediyor sogan ekmek yeriz diyen neden bu haldeyim diye sorgulamayan herseyi hak ediyor. Cpcugun cikolata oyuncak istedimi alabiliyormusun? Istedigin zaman disarda yemek yiyebiliyor musun?
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.