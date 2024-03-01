Aygün eser ve hizmetlerini paylaştı

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, istişarelerini sürdürüyor. Farklı meslek grupları ve sivil toplum kuruluşları ile düzenli olarak buluşan Başkan Aygün, bu kez Derince Erzurum, Horosan ve Çevre İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Tahtalı Göleti Doğa Park ve Beşdivan Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmada ilçe genelinde hizmete sunulan eser ve projeleri paylaşan Başkan Aygün, gönül birliği içerisinde Derince’ye hizmet ettiklerini söyledi. Derince Erzurum, Horosan ve Çevre İlçeleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri Başkan Aygün’e teşekkür ettikleri toplantının ardından bölgedeki tesisleri gezerek incelemelerde bulundu.

Kaynak: BÜLTEN