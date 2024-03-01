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Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi

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Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Akçaova ve Akıncı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi, “Kandıra’mıza en iyi şekilde hizmet etmek için hazırız” dedi

Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi mask
Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi
Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi
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Cumhur İttifakı Kandıra Belediye Başkan Adayı Erol Ölmez, Akçova ve Akıncı Mahallesi’nde vatandaşlarla bir araya geldi. Akçaova’daki buluşmada vatandaşların sevgisiyle karşılanan Ölmez, “AK Parti Belediyeciliği, hizmet ve eser belediyeciliği. Bugün Kocaeli’mizde ve Kandıra’mızda yapılan hizmetler neticesinde vatandaşlarımızla gönül birliği kurdu.

Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi

PROJELERİNİ ANLATTI

Vatandaşlarımızda bu hizmetlerin devam etmesi için bizlere inanıyor, güveniyor ve teveccüh gösteriyor. Biz, hemşehrilerimizin desteği ve güveni ile Kandıra’mızı daha ileriye taşımak için hazırız, kararlıyız” dedi. Ölmez Hem Akçaova’da hem de Akıncı’da yaptığı toplantılarda vatandaşlara yeni dönemde yapmayı planladığı çalışmalarla ilgili de bilgiler verdi.

Erol Ölmez’e Akçaova’da büyük ilgi

Kaynak: BÜLTEN

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01 Mar 2024 - 14:55 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

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