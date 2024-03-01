Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

ALTINCI GÖRÜŞME
Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 6’ncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.
SÖZLEŞMENİN 3 YILLIK OLMASINI İSTEDİLER
Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni 5’inci oturumda sosyal haklarda yüzde 100 zam, ücret konusunda ise hem destek hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif etti. Sözleşmenin üç yıllık olması ve diğer 5 ayrı 6 aylık dilimde ise enflasyon öneren işveren temsilcilerine sendika tepki gösterdi ve teklifleri kabul etmedi. Bu görüşmede işverenin nasıl bir teklifle masaya geleceği merak konusu.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Pompacı - Destek öldü cenaze var
Brisa Destek - Ins bizi mutlu edecek bi rakamla gelirsiniz yoksa gelmeyin bosuna 22 500 tlden kesinlikle taviz vermemenizi istiyoruz yoksa alacaginiz oranlar bizi kurtarmaz 6+2 yide bekliyoruzzz başkann
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.