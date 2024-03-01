Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

ALTINCI GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 6’ncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

SÖZLEŞMENİN 3 YILLIK OLMASINI İSTEDİLER

Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni 5’inci oturumda sosyal haklarda yüzde 100 zam, ücret konusunda ise hem destek hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif etti. Sözleşmenin üç yıllık olması ve diğer 5 ayrı 6 aylık dilimde ise enflasyon öneren işveren temsilcilerine sendika tepki gösterdi ve teklifleri kabul etmedi. Bu görüşmede işverenin nasıl bir teklifle masaya geleceği merak konusu.