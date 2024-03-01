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01 Mar 2024 - 14:58- Gündem G:

Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

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Brisa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin altıncı oturumu başladı. Görüşmede işverenin nasıl bir teklif sunacağı merak ediliyor.

Süriye Çatak Tek
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Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı mask
Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı
Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı
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ALTINCI GÖRÜŞME

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Brissa, Prometeon ve Pirelli’de çalışan 5 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinin 6’ncı oturumu Tryp By Wyndham’da yapıldı. Lastik-İş Genel Başkanı Alaaddin Sarı, genel merkez yöneticileri, Kocaeli Şube yöneticileri ve iş yeri temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıya işverenleri temsilen Brisa İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Tuğba Gök Nam, İnsan Kaynakları Direktörü Neslihan Eroğlu, Çalışma İlişkileri Müdürü Murat Şahin, Prometeon İnsan Kaynakları Direktörü Okan Vural, Personel Müdürü Ayça İnaltekin, Endüstriyel İlişkiler Müdürü Yakup Elbüken, İnsan Kaynakları Müdürü Francesca Ballabene, Pirelli Personel Şefi Zafer Ejderoğlu katıldı.

Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

SÖZLEŞMENİN 3 YILLIK OLMASINI İSTEDİLER

Pirelli, Brisa ve Prometeon işvereni 5’inci oturumda sosyal haklarda yüzde 100 zam, ücret konusunda ise hem destek hem de üretim işçiler için de birinci 6 ay yüzde 65 teklif etti. Sözleşmenin üç yıllık olması ve diğer 5 ayrı 6 aylık dilimde ise enflasyon öneren işveren temsilcilerine sendika tepki gösterdi ve teklifleri kabul etmedi. Bu görüşmede işverenin nasıl bir teklifle masaya geleceği merak konusu.

Pirelli, Brisa ve Prometon’da görüşme başladı

# çalışma, sosyal, Kocaeli, ücret, Zam, Enflasyon, Pirelli, Brisa, Prometon, Lastik İş

01 Mar 2024 - 14:58 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Brisa Destek - Ins bizi mutlu edecek bi rakamla gelirsiniz yoksa gelmeyin bosuna 22 500 tlden kesinlikle taviz vermemenizi istiyoruz yoksa alacaginiz oranlar bizi kurtarmaz 6+2 yide bekliyoruzzz başkann

Yanıtla . 9Beğen . 0Beğenme 01 Mart 15:19

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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