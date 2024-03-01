Kandıra’da Dört Bir Koldan Altyapı Çalışmaları Yapılıyor

KANDIRA’NIN HER KARIŞINA YATIRIM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinin su ihtiyacını Kandıra Namazgâh Barajı ve yerel kaynaklar ile uzun yıllar garantiye aldı. Arıtılmış içme suyu ihtiyacını Dudutepe İçme Suyu Arıtma Tesisi ile karşılayan İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra Merkez ve Cebeci İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi ile Bağırganlı, Sucuali, Seyrek ve Sarısu Modüler Atık Su Arıtma Tesisleri ile de bölgenin atık sularını arıtarak çevreyi koruyor. Yüz ölçümü ile Kocaeli’nin en büyük ilçesi olan Kandıra’nın turizm ile yaz aylarında artan nüfusu ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda gerçekleştirdiği yatırımlar da tersine yaşanan göçü hızlandırıyor. Bununla birlikte altyapı hatlarının yetersiz geldiği ve kullanım ömrünü doldurmuş birçok bölgede İSU ekipleri yeni altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor.

YENİ ALTYAPI HATLARI VE DEPOLAR İLE 94,5 MİLYON TL YATIRIM

2023 yılı yatırım programı kapsamında Kocaeli genelinde yatırımlarına devam eden İSU Genel Müdürlüğü, Kandıra ilçesinin her noktasında hummalı altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Kandıra’da vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı içme suyunu ulaştırmak için çalışmalarını sürdüren İSU Genel Müdürlüğü, 55 bin 297 metre uzunluğunda yeni içme suyu, atık suların toplanması için 21 bin 299 metre kanalizasyon hattı, yağmur sularının bertarafı için 1.378 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı inşası ile Kandıra’nın dört bir yanında altyapı çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 2023 yılında içme suyunun depolanması için Babalı-Dikili’de 1.000 metreküp, Kırkarmut Mahallesi’nde 300 metreküp kapasiteli içme suyu deposu inşa çalışmaları tamamlayarak Kandıra genelinde 2023 yılında 94,5 Milyon Türk lirası yatırım gerçekleştirdi.

Bölgede yaşayan insanların yaşam kalitesi kazandıracak olan çalışmaların inşaatı, 2024 yılı içerisinde de tüm hızıyla devam edecek.

Kaynak: Bülten