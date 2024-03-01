Karamürsel'de öğretmenlere "Akran Arabuluculuğu" eğitimi veriliyor

Proje kapsamında Karamürsel Öğretmenevi Konferans Salonunda düzenlenen programda, Akran Arabuluculuk Derneğinden avukatlar Sinem Serttürk Ergen, Songül Özbek ve Özge İmamoğlu tarafından okul müdürleri ve rehberlik öğretmenlerine eğitim verildi.
Eğitimde konuşan Kaymakam Osman Aslan Canbaba, arabuluculuğun önemine değinerek, "Arabulucu gerekli görürse sürecin sonunda çözüm önerisinde de bulunmak suretiyle, uyuşmazlığın çözümüne yardımcı olmaktadır." ifadelerini kullandı.
Projeyle ilgili bilgi veren Canbaba, "Gençler arasındaki şiddet ve zorbalığı, disiplin cezası yerine farklı bir yöntemle, akran arabuluculuğuyla çözmek mümkün." dedi
Eğitime, Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır da katıldı.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.