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Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu

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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubat ayında yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklandı.

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu mask
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde ocakta yüzde 2,8 olan yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 olarak belirlendi. TÜFE, şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 oldu.

Piyasa beklentileri, şubatta Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,5 olması yönündeydi, açıklanan verinin piyasa beklentilerinden yüksek gelmesi dikkati çekti.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 4 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 3,9 ile hizmetler, yüzde 1,6 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri yüzde 3,7 geriledi.

Avro Bölgesi’nde çekirdek enflasyon ise şubatta yıllık yüzde 3,1, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon şubatta Almanya'da yüzde 2,7, Fransa'da yüzde 3,1, İtalya'da yüzde 0,9 ve İspanya'da yüzde 2,9 olarak belirlendi.

AVRO BÖLGESİ'NDE İŞSİZLİK OCAKTA GERİLEDİ

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, AB'de aralık ayında yüzde 6 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı, ocakta sabit kaldı.

Avro Bölgesi'nde ise aralıkta yüzde 6,5 olan işsizlik, ocakta yüzde 6,4 olarak belirlendi. İşsizlik oranı, 2023 yılının ocak ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,6, AB'de ise yüzde 6,1 olarak ölçülmüştü.

Ocakta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 11,6, Yunanistan'da yüzde 10,4, İsveç'te yüzde 8,1, Fransa’da yüzde 7,5 oldu.

AB'de işsiz sayısı ocakta 13 milyon 144 bin olarak hesaplandı. Bu kişilerin 11 milyon 9 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Ocak ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 898 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 315 bin olarak tespit edildi. Genç işsizlik oranı AB’de yüzde 14,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,5 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

# Enflasyon, Ocak

01 Mar 2024 - 15:13 - Ekonomi --- Okunma

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